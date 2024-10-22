Edirne'de Çeltik Üreticileri Fiyatlardan Şikayetçi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Edirne'de Çeltik Üreticileri Fiyatlardan Şikayetçi

Geniş Video İzle

Edirne'de çeltik alım fiyatları düşük, üreticiler Toprak Mahsulleri Ofisi'nden memnun değil.

22.10.2024 16:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(EDİRNE) - Edirne'de üreticiler, açıklanan çeltik alım fiyatından memnun olmadıklarını, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 50 randımanın altında olan çeltikleri almadığını söyledi. Üretici Selami Öztürk, "Ofis 50 randımandan aşağısını almıyor. Bizim bu bölgede yağış olmadığı için genelde randımanlar 48-45 civarında. Herkes tüccara veriyor. Tüccar da 22-23-25 lira, ne tutturursa" dedi.

Eski CHP Edirne Milletvekili, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu, Edirne'nin Havsa ilçesi Kuzucu köyünde çeltik üreticileriyle bir araya geldi.

"Fiyatlar geçen seneye göre düşmüş"

Gaytancıoğlu, şunları söyledi:

"Türkiye maalesef çok ciddi ithalat yapmaya başladı. Cumhuriyet tarihinin en fazla ithalatı yapıldı. Çiftçiler de zaten bundan dolayı muzdaripler. Satışlar durmuş, fiyatlar geçen seneye göre düşmüş. Dekarına 16-17-20 bin liraya kadar masraf yapıyorsunuz. Maliyet çok yüksek aşağı yukarı maliyet fiyatının altında satışlar var"

"Geçen sene 35 liraya sattık"

Üretici Selami Öztürk ise şunları kaydetti:

"Ofis 50 randımandan aşağısını almıyor. Bizim bu bölgede yağış olmadığı için genelde randımanlar 48-45 civarında. Herkes tüccara veriyor. Tüccar da 22,23,25 lira, ne tutturursa. Olan büyük çiftçiye oldu. Bu temiz geçen sene 35 liraya satılan çeltik. Şu anda 24- 25 lira. O da 45 gün vadeyle."

Naci Kılıçarslan ise "Bu şekilde bu hasat yapılmaz. Su, işçilik maliyetleri yüksek, ilaç tek seferde olmuyor. İkinci bir ilaç gerektiriyor. Gübre masraflarımız var" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Ekonomi, Güncel, Çeltik, Edirne, Yerel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edirne'de Çeltik Üreticileri Fiyatlardan Şikayetçi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:57 Destici’den Bahçeli’ye Öcalan tepkisi: Meclisimiz’de gelip konuşmasına asla rıza göstermeyiz Destici'den Bahçeli'ye Öcalan tepkisi: Meclisimiz'de gelip konuşmasına asla rıza göstermeyiz
16:38 Bahçeli’nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti’de hareketlilik Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum
13:27 Teröristbaşı Gülen’in cenazesi Pensilvanya’da yapılacak Teröristbaşı Gülen'in cenazesi Pensilvanya'da yapılacak
07:33 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in evi görüntülendi FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in evi görüntülendi
01:15 Sinvar’ın ölümünün ardından Hamas’tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak Sinvar'ın ölümünün ardından Hamas'tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak
00:20 Kanlı paralarla gününü gün etmiş İşte Yenidoğan çetesi liderinin lüks hayatı Kanlı paralarla gününü gün etmiş! İşte Yenidoğan çetesi liderinin lüks hayatı
00:08 Anayasa açıklamasıyla tepki çeken Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu geri adım attı Anayasa açıklamasıyla tepki çeken Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu geri adım attı
23:10 İddianamede çarpıcı detaylar Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş İddianamede çarpıcı detaylar! Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş
23:00 Baba ve kardeşini bıçaklayıp evi ateşe verdi Baba ve kardeşini bıçaklayıp evi ateşe verdi
22:48 Beşiktaş, Yunus Akgün’ü TFF’ye şikayet edecek Beşiktaş, Yunus Akgün'ü TFF'ye şikayet edecek
22:38 Xabi Alonso’dan geleceğiyle ilgili herkesi şaşırtan karar Xabi Alonso'dan geleceğiyle ilgili herkesi şaşırtan karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2024 17:30:40. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne'de Çeltik Üreticileri Fiyatlardan Şikayetçi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.