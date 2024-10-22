Edirne'de Çeltik Üreticileri Fiyatlardan Şikayetçi

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(EDİRNE) - Edirne'de üreticiler, açıklanan çeltik alım fiyatından memnun olmadıklarını, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 50 randımanın altında olan çeltikleri almadığını söyledi. Üretici Selami Öztürk, "Ofis 50 randımandan aşağısını almıyor. Bizim bu bölgede yağış olmadığı için genelde randımanlar 48-45 civarında. Herkes tüccara veriyor. Tüccar da 22-23-25 lira, ne tutturursa" dedi.

Eski CHP Edirne Milletvekili, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu, Edirne'nin Havsa ilçesi Kuzucu köyünde çeltik üreticileriyle bir araya geldi.

"Fiyatlar geçen seneye göre düşmüş"

Gaytancıoğlu, şunları söyledi:

"Türkiye maalesef çok ciddi ithalat yapmaya başladı. Cumhuriyet tarihinin en fazla ithalatı yapıldı. Çiftçiler de zaten bundan dolayı muzdaripler. Satışlar durmuş, fiyatlar geçen seneye göre düşmüş. Dekarına 16-17-20 bin liraya kadar masraf yapıyorsunuz. Maliyet çok yüksek aşağı yukarı maliyet fiyatının altında satışlar var"

"Geçen sene 35 liraya sattık"

Üretici Selami Öztürk ise şunları kaydetti:

"Ofis 50 randımandan aşağısını almıyor. Bizim bu bölgede yağış olmadığı için genelde randımanlar 48-45 civarında. Herkes tüccara veriyor. Tüccar da 22,23,25 lira, ne tutturursa. Olan büyük çiftçiye oldu. Bu temiz geçen sene 35 liraya satılan çeltik. Şu anda 24- 25 lira. O da 45 gün vadeyle."

Naci Kılıçarslan ise "Bu şekilde bu hasat yapılmaz. Su, işçilik maliyetleri yüksek, ilaç tek seferde olmuyor. İkinci bir ilaç gerektiriyor. Gübre masraflarımız var" diye konuştu.