Edirne'de Çiftler Nikah Törenlerini Sahilde Yapmayı Tercih Ediyor - Son Dakika
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Edirne'de Çiftler Nikah Törenlerini Sahilde Yapmayı Tercih Ediyor

Edirne\'de Çiftler Nikah Törenlerini Sahilde Yapmayı Tercih Ediyor

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Büyük Evren köyünde yaşayan bir çift, deniz ve ormanı sevdikleri için nikahlarını sahil ve orman içerisinde kıymayı tercih etti. Köy muhtarı, genç çiftlerin isteğini yerine getirerek nikahlarına devam edeceklerini belirtti.

05.08.2024 10:19
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Edirne'de son dönemde evlenen çiftler nikah törenlerini Saros körfezinin en güzel koylarından bir tanesi olan Büyük Evren köyü sahilinde yapmayı tercih ediyor.

Edirne'nin Enez ilçesinde bağlı Büyük evren köyünde yaşayan 34 yaşındaki Ekrem Atar ile Çorlu da bir fabrikada çalışan Nebahat Akartürk çifti, deniz ve ormanı sevdikleri için sahil ve orman içerisinde nikah yapmaya karar verdi.

Büyük evren köyü sahilinde 2024 yılı içerisinde üçüncüsü yapılan nikaha her gün yenilerinin eklendiğini belirten Evden Köyü Muhtarı Ahmet Tezer, "Gençlerimiz değişikliği seviyor ve burada nikah kıyıyorlar, kimisi kıyıda nikahını kıyı da kimisi salonda fakat değişiklik isteyen genç kardeşlerimiz burada sahilde nikah kıymamamızı istiyorlar. Elimizden geldiği kadar nikah kıymaya devam edeceğiz" dedi.

Çiftin nikah törenine aileleri ve arkadaşları ve davetliler katıldı. Gelin arabası ile nikahın kıyılacağı sahile gelen Nebahat ve Ekrem çifti alkışlar Çiftin nikahlarını büyük evren köyü muhtarı tarafından kıyılırken, çift daha sonra eğlenerek nikahlarını kutladı.

Damat Ekrem Atar, "Son dönemlerde herkes güzel olan yerleri tercih ettiği için, elimizde olan bu güzel orman ve denizin olduğu yer olarak burasını tercih ettik. Gerekli yerlerden izinleri aldıktan sonra bugün burada nikah kıymaya karar verdik" ifadesini kullandı.

Gelin Nebahat Akartürk, esininin doğa sevdalısı olmasın dolayı burada nikah yapmayı tercih ettiklerini belirterek, "Denizin ve ormanın kıymetini bilmek gerekir, burasını sevdiği için burada yaptık" dedi.

Nikah yapılan alanın yeni jenerasyonun kır nikahı tercih ettiği için temiz hava ve doğa ile iç içe bir alanda nikah yapmak olduğunu belirten köy halkından Fatma Uymaz ise, "Geçen hafta başka bir arkadaşımız burada nikah kıydı. Bu haftada temiz hava ve doğa içerisinde yine bir nikah kıyılıyor. Mutluluklar diliyorum" diye konuştu.

Büyük evren Köy muhtarı Ahmet Tezer, genç çiftin kimlik bilgilerini okudu ve evlenmek istediklerini hatırlattıktan sonra, Gelin ve Damat'a ayrı ayrı sordu. Her ikisi de "evet" dedikten sonra imzalar atıldı ve tebrikler kabul edildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Edirne'de Çiftler Nikah Törenlerini Sahilde Yapmayı Tercih Ediyor - Son Dakika

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