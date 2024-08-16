Edirne\'de çuvallar içinde ölü köpeklerle ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı

(EDİRNE) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde çuvallar içinde ölü halde bulunan köpeklerle ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde vahşi depolama alanında çuvallarda 15 köpeğin ölü olarak bulunmasının ardından jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler, çalışma sonrası 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Olayla ilgili Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin ve sivil toplum örgütleri savcılığa giderek suç duyurusunda bulunmuştu.
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