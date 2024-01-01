Edirne'de devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı

EDİRNE - Edirne'de seyir halinde kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Hayrabolu Caddesi'nde seyir halindeki 78 ABS 344 plakalı motosiklet, sürücüsünün bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yaralanan sürücü, kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112'ye bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.