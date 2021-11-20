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Edirne'de 'Dünya Çocuk Hakları Günü' düzenlenen konserle kutlandı - Son Dakika

Edirne'de 'Dünya Çocuk Hakları Günü' düzenlenen konserle kutlandı

20.11.2021 14:10
Edirne'de 'Dünya Çocuk Hakları Günü' düzenlenen konserle kutlandı

Edirne'de 'Dünya Çocuk Hakları Günü' düzenlenen konserle kutlandı 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet alan çocuklara yönelik konser programı düzenlendi.

Edirne'de 'Dünya Çocuk Hakları Günü' düzenlenen konserle kutlandı

EDİRNE - 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet alan çocuklara yönelik konser programı düzenlendi.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde çocuklar gönüllerince eğlendi.

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencileri, topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında "Çocuklarımız ile Gönül Gönüle" adlı konserde sahne aldı.

Programın açılışında konuşan Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Dünya'nın neresinde olursa olsun, çocukların; çalıştırılma, şiddet, ihmal, istismar, açlık, savaş, terör, göç, erken evlilikler gibi nedenlerle yaşadıkları mağduriyetlerin son bulmasını temenni ederek, tüm çocukların 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününü kutladı.

Açılış konuşmasının ardından düzenlenen konser programında Barış Manço'nun hayatını anlatan ve çocuklara yönelik yaklaşımlarını içeren video gösterimi gerçekleştirildi. Video gösteriminin ardından, Dr. Öğr. Üyesi Özlem Tuzcu önderliğinde, görevli öğrenciler ve destekleyici müzisyenler eşliğinde "Barış Manço ve Neşet Ertaş" eserlerinden oluşan besteler seslendirildi.

Programa katılım sağlayan çocuklar da şarkılara eşlik ederek eğlenceli zaman geçirdi. Program sonunda, sahnede yer alan ve bu konserde emeği olan sanatçılara teşekkür belgeleri takdim edildi.

Edirne'de 'Dünya Çocuk Hakları Günü' düzenlenen konserle kutlandı
Edirne'de 'Dünya Çocuk Hakları Günü' düzenlenen konserle kutlandı
Edirne'de 'Dünya Çocuk Hakları Günü' düzenlenen konserle kutlandı
Edirne'de 'Dünya Çocuk Hakları Günü' düzenlenen konserle kutlandı

Çocuk Hakları Günü, 20 Kasım, Konser, Edirne, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Edirne'de 'Dünya Çocuk Hakları Günü' düzenlenen konserle kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de 'Dünya Çocuk Hakları Günü' düzenlenen konserle kutlandı - Son Dakika
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