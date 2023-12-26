Edirne\'de düşük fiyatlı lokanta tercih ediliyor

Edirne'de lokantasında düşük fiyat uygulayan Murat Kartopu, "Ben istiyorum ki bütün arkadaşlar böyle yapsın. Gelen yabancı müşterilerimiz de rahatlıkla yemek yesin. Sürümden kazanmaya çalışıyorum. Benim dükkanıma günde 600-700 kişi geliyorsa benim kara kaşıma gelmiyor. Fiyatlarımın güzelliğine geliyor" dedi.

Edirne'de esnaf lokantası işleten Murat Kartopu, sürümden kazanmak için yemeklerini piyasaya göre uygun fiyata satıyor. Vatandaşlar ise bütçelerine uyduğu için esnaf lokantasını tercih ettiklerini belirtti.

"BEN İSTİYORUM Kİ BÜTÜN ARKADAŞLAR BÖYLE YAPSIN"

Esnaf Murat Kartopu, şunları kaydetti:

"Ben 20 yıldır hep aynıyım. Bu yer kendi yerim olduğu için fiyatları hep düşük tutmaya çalışıyorum. 20 lira mercimek çorbası, 20 lira tavuk suyu, işkembe, 30 lira kelle paça. Kuru fasulye 30 lira, pilavla ikisi 50 lira. Köfte çeşitleri 65 lira. Ciğer, tavuk çeşitleri 65-70 lira. Izgara köfte 100 lira. Ben istiyorum ki bütün arkadaşlar böyle yapsın. Gelen yabancı müşterilerimiz de rahatlıkla yemek yesin. Kanunda çıktı, fiyat listesi asılı olacak. Müşteri geldiği zaman fiyata bakarak girecek. Rahat rahat girecek. Eskiden korkuyordu girmeye. Sürümden kazanmaya çalışıyorum. Benim dükkanıma günde 600-700 kişi geliyorsa benim kara kaşıma gelmiyor. Fiyatlarımın güzelliğine geliyor."

"ONUN İÇİN BURAYI TERCİH EDİYORUZ"

Müşteri Cemali Demirezen de şunları söyledi:

"Her yerde aynı mamul yalnız buradaki mamul burada çok ucuz. Onun için burayı tercih ediyoruz. Esnaf lokantası olduğu için burayı tercih ediyoruz. Başka yerlerde fiyatlar çok fazla onun için burayı tercih ediyoruz. Öyle bir şey ki, her şey almış başını gidiyor. Bütün fiyatlar çok yüksek. Onun için millet bütçesine göre en uygun olanından yemek yiyor. Kendisini geçindirmeye çalışıyor."