Edirne\'de Emekliler Balık Alamıyor

Yerel

(EDİRNE) - Edirne'de emekli maaşıyla geçinmeye çalışan vatandaşlar, pahalı olduğu için balık alamadıklarını söyledi. Emekli Nuh Topçu, "Doktor tavsiyesi, 'balık ye' dediği için almak zorundayız. Krediyle alıyoruz, herkes bilsin bunu. Balık hem de çok lüks oldu" dedi.

Edirne'de emekliler balık fiyatlarının artmasından dolayı balık almakta güçlük çektiklerini ifade etti. Emekli Nuh Topçu, evine balık almak için kredi kartını kullandığını söyledi.

"Bakarak geçiyoruz"

Topçu, şunları kaydetti:

"Sadece vatandaşın, emeklinin alabileceği bir şey değil. Ama mecbur, doktor tavsiyesi. 'Balık ye' dediği için almak zorundayız. Krediyle alıyoruz, herkes bilsin bunu. Balık hem de çok lüks oldu. Geçen gün şurada Bulgarlar geliyor, abimiz hemen koştu. 'Ne istersin levrek mi, tava mı, kalamar mı? Bize hiç kimse sormuyor. Bakarak geçiyoruz."

"2 tane balık aldık, 15 gün yiyebileceğiz"

Emekli Havva Topçu da, "Ülke çok pahalı, ben emekli memurum. Kartla alışveriş yapıyoruz. Yaptığımız her şey borç. Fiyat çok uçuk. 2 tane balık aldık, 350 lira. Onu böleceğiz, 15 gün yiyebileceğiz" diye konuştu.