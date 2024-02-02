Edirne\'de Emekliler, Maaş Zamlarını Protesto Etti

Edirne'de emekliler, Saraçlar Caddesi'nde emekli maaşlarına yapılan zamları protesto etti. DİSK Emekli Sen Edirne Şubesi Mali Sekreteri Ekrem Kaya, "Bir yandan açlık ve yoksulluk sınırının altındaki rakamlarla geçinmemizi tavsiye ederken, diğer yandan bizlere ekonomi dersi vermekten vazgeçmiyorlar. Bizlere ekonomi dersi vermek istiyorsanız, her ay gerçek enflasyon oranına göre maaş artışı yaparak insanca yaşamamıza olanak tanıyınız" dedi.
Edirne'de DİSK Emekli Sen üyeleri, Saraçlar Caddesi'nde bir araya gelerek emekli maaşlarına yapılan zamları protesto etti. Emekli Sen Edirne Şubesi Mali Sekreteri Ekrem Kaya, şunları söyledi:
"GERÇEK ENFLASYONUN YÜZDE 300'LERİN ÜSTÜNDE OLDUĞUNU BİLİYORUZ"
"Peki, bu zam oranı yeterli mi; asla kabul etmiyoruz. Farklı kurumların TÜİK, ENAG, İTO ayrı ayrı farklı enflasyon oranları açıklamış olsa da çarşıda pazarda gerçek enflasyonun yüzde 300'lerin üstünde olduğunu biliyoruz. Her sabah yeni zamlarla ve yeni vergilerle tanıştığımıza hepimiz şahit oluyoruz. Peki aldığımız zamlar daha cebimize girmeden bizlerden kat kat fazlasıyla geri alındığına göre, yapılacak zam oranının ne önemi var? Bir yandan açlık ve yoksulluk sınırının altındaki rakamlarla geçinmemizi tavsiye ederken, diğer yandan bizlere ekonomi dersi vermekten vazgeçmiyorlar. Bizlere ekonomi dersi vermek istiyorsanız, her ay gerçek enflasyon oranına göre maaş artışı yaparak insanca yaşamamıza olanak tanıyınız. 2002 yılında asgari ücretin yüzde 60 fazlası olan en düşük emekli aylığı bugün asgari ücretin yüzde 42 eksiğidir. Yani 2002 yılındaki orana göre bu gün en düşük emekli aylığı 27 bin lira olacaktı. Bizi kıskanan batı ülkelerinde olduğu gibi 4 çalışan bir emekliyi finanse ediyor olsaydı yine en düşük emekli aylığı 27 bin 600 lira olacaktı."
"TÜM SAĞLIK HİZMETLERİ DEVLET TARAFINDAN ÜCRETSİZ KARŞILANMALI"
Emekli Sen Edirne Şubesi Sekreteri Ayşe Çotuk da emeklilerin taleplerini okuyarak şunları söyledi:
"Emeklilerin sendikalaşmalarının önündeki yasal engeller kaldırılmalı. Toplu sözleşmeli sendikal hakkımızı istiyoruz. Sorunlarımızın çözümünde görüşmelere katılmak ve söz ve karar sahibi olmak istiyoruz. Biz de dünya emeklileri gibi insan onuruna yaraşır ücret ve sosyal haklar istiyoruz. Muayene ve ilaç katkı payları kaldırılmalı, tüm ilaçlar reçete kapsamına alınmalı ve tüm sağlık hizmetleri devlet tarafından ücretsiz karşılanmalı."
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