Edirne'de Gastronomi Festivali Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Edirne'de Gastronomi Festivali Coşkusu

Edirne\'de Gastronomi Festivali Coşkusu

Edirne'de düzenlenen ilk 'Topraktan Sofraya Gastronomi Festivali' gala yemeğinde duygusal anlar yaşandı.

03.11.2024 08:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de ilk defa yapılan "Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali" gala yemeği düzenlendi. Yemeğe Türkiye'nin ünlü şef ve aşçıların da katıldığı gecede duygusal anlar yaşandı.

Edirne Valiliği organizasyonunda ilk defa düzenlenen festivalin yemeğine Türkiye'nin önemli şef ve aşçıları ile Topraktan Sofraya Edirne kitabına katkı veren şefler katıldı. Vali Yunus Sezer, festivalin geleneksel hale getirilmesini hedeflediklerini, Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yapan Edirne'nin zengin bir geçmişe sahip olduğunu belirtti. Vali Sezer, "Edirne hem saray hem de Rumeli mutfağının olduğu bir şehir, menülerimiz gittikçe daralmış ve birkaç çeşit yemekten ibaret olmuş, Topraktan Sofraya yemek kitabındaki reçetelerle hazırlanacak yemekler, umuyorum restoranlarda yer alacak. Geçmişin zenginliğini tekrar yaşama ve geleceğe aktarma imkanı buluruz" dedi.

Ödül töreninde ustalar çıraklar ile kucaklaştı

Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali programda katılımcılara belge takdim edilirken, usta ve çıraklara belgelerini verirken kucaklaştıkları gözlemlendi. Günaydın Et Restoranları Grubu Ortağı, Şef Cüneyt Asan'ın ödüllerini verdiği tüm katılımcılara önce sarıldığı ve alınlarından öptü. Gala gecesinde Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ve şef Esra Tokelli de ödül takdiminde bulundu.

Topraktan Sofraya Edirne Menüsü

"Topraktan Sofraya Edirne Menüsü" olarak davetlilere köy ekmeği ve limonlu yanık tereyağı, kavun çekirdeği şerbeti, Edirne tarhana çorbası, cici papalı börülce salatası, reyhan şerbeti, ciğer sarma vişne glazeli, loznik isli yoğurtlu, soğan dolması, Edirne usulü kuzu kapama, Rumeli usulü kalburabastı, ayva marmeladı dolgulu acı badem kurabiyesi, ızgara borani, ızgara köy biberi, ekşimikli biber ikram edildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Gastronomi, Etkinlik, Kültür, edirne, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edirne'de Gastronomi Festivali Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:39 Kazaya müdahale eden polis, İETT otobüsünün altında kalarak şehit oldu Kazaya müdahale eden polis, İETT otobüsünün altında kalarak şehit oldu
00:21 İstanbul’un 4 ilçesine yeni kaymakam İstanbul'un 4 ilçesine yeni kaymakam
23:16 AK Partili Miroğlu’ndan Ahmet Özer’in tutuklanmasına tepki: Çözüm etkilenmez diyenler yanılıyor AK Partili Miroğlu'ndan Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki: Çözüm etkilenmez diyenler yanılıyor
23:11 Kerem Aktürkoğlu durdurulamıyor Kerem Aktürkoğlu durdurulamıyor
20:46 Şirin’i katleden cani, vahşi cinayeti tüm soğukkanlılığıyla anlattı Şirin'i katleden cani, vahşi cinayeti tüm soğukkanlılığıyla anlattı
10:48 Boydak ailesinin ünlü bankadaki hisselerine el konuldu Boydak ailesinin ünlü bankadaki hisselerine el konuldu
10:34 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu
10:18 Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz
10:16 Şirin Elmas’ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı Şirin Elmas'ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı
10:16 Otomotiv devinde kriz büyüyor Otomotiv devinde kriz büyüyor
09:54 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti
09:48 ABD’de elektronik oy verme ekranında ’’Trump’’ hatası gündem oldu ABD'de elektronik oy verme ekranında ''Trump'' hatası gündem oldu
09:39 Cristiano Ronaldo’dan Messi tezahüratlarına olay tepki Cristiano Ronaldo'dan Messi tezahüratlarına olay tepki
09:38 Kredi kartlarında kademeli faiz dönemi başladı Az borcu olan daha az faiz ödeyecek Kredi kartlarında kademeli faiz dönemi başladı! Az borcu olan daha az faiz ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2024 08:34:30. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne'de Gastronomi Festivali Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.