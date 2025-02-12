Edirne'de Gül Fiyatlarında Artış

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(EDİRNE) - Edirne'de 14 Şubat Sevgiler Günü öncesi kırmızı gül satış fiyatında artış yaşandı. Çiçekçi Elif Sabırman, " Sevgililer Günü'nde gül daha çok tercih ediliyor. Gülün malum sebeplerden dolayı fiyatlarının yüksek olması insanların alım gücünü etkiliyor. O yüzden mevsim buketine yöneliyor insanlar. Minimum bir gül buketi 400-500 liradan başlar" dedi.

Edirne'de 14 Şubat Sevgiler Günü öncesi çiçekçilerde hazırlıklar tamamlandı. Çiçekçilerde kırmızı gülün satış fiyatı 200-250 liraya kadar yükseldi. Bir buket kırmızı gülün fiyatı adedine göre 500 liradan başlıyor. Çiçekçi Elif Sabırman, çiçek fiyatlarının yüksek olmasının alım gücünü olumsuz etkilediğini söyledi. Sabırman, şunları kaydetti:

"Bu yıl daha hareket başlamadı. Beklentimiz yarın, biz hazırlığımızı yapıyoruz. Çeşitli buketlerimizi, orkidelerimizi, süs bitkilerimiz hazırladık. Gelecek olan müşterilerimize iyi bir hizmet sunmayı bekliyoruz. Sevgililer Günü'nde gül daha çok tercih ediliyor. Gülün malum sebeplerden dolayı fiyatlarının yüksek olması insanların alım gücünü etkiliyor. O yüzden mevsim buketine yöneliyor insanlar. Minimum bir gül buketi 400-500 liradan başlar. Tabi bu adete göre de değişecek. Gülün adet fiyatının 200-250 lira olmasında düşünülüyor. Gelen fiyatlar çok yüksek biz de yüksek tutmak durumunda kalıyoruz. Müşterimize en iyi hizmeti uygun fiyata yapmak istiyoruz fakat elimizden gelen bu kadar olacak. 200 lira civarında olacak gülün adedi."

Çiçekçi Yıldız Sabırman ise, "Şu anda hiç talebimiz yok sadece hazırlık çalışmasındayız. Sevgililer Günü olduğu için gül ağırlıklı çalışmalarımız var. Karışık buket, orkidelerimiz var. Bizim seralarımızda azalma oldu. Üretimde azalma olduğu için fiyat aralıkları uçuyor" dedi.

"Ben çiçek sevmem başka hediye bekliyorum"

Sevgilisine çiçek almaya geldiği söyleyen Betül Karadeniz, "Çiçek almaya geldim, mavi orkide almak istiyorum. Kendisi mavi orkideyi çok seviyor. Gül fiyatları Sevgililer Günü'ne istinaden fiyatları artmış olabilir. Ben de haberlerde gördüm. Hoş değil ama herkes ekmeğinin peşine gidiyor. Biz nişanlı olduğumuz için çok bir şey beklemiyorum. O bir şeyler düşünür, halleder. Ona bırakıyorum çoğu zaman mutlu da ediyor. Şu an bir orkide hayal ediyorum. Kendisi orkideyi çok seviyor. Ben çiçek sevmem başka hediye bekliyorum" dedi.

Nazar Karadeniz de, "Sevgilim yok, çiçek de beklemiyorum. Ama çiçek alanlarım oluyor, çiçek seviyorum. Saksıda seviyorum. Genelde papatya severim. Kırmızı gül de severim. Özellikle saksıdaki çiçekleri pahalı buluyorum" diye konuştu.