Edirne'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı

Edirne'de otomobile arkadan çarpan motosikletli ağır yaralandı

EDİRNE - Edirne'de motosikletiyle seyir halindeyken önündeki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Edirne Abdurrahman Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 22 NK 193 plakalı otomobil trafikte kırmızı ışık yanması sonrası durdu. 22 AED 839 plakalı motosiklet sürücüsü duramayarak otomobile arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yere savrularak düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.