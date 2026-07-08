Edirne'de Nadir Üçüz Doğum Sevinci - Son Dakika
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Edirne'de Nadir Üçüz Doğum Sevinci

Edirne\'de Nadir Üçüz Doğum Sevinci
08.07.2026 13:57
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Zeki Pamuklu'nun ineği üçüz buzağı doğurdu. Aile büyük mutluluk yaşadı, sağlıkları iyi.

Edirne'de besici Zeki Pamuklu'un holstein cinsi ineği, nadir görülen üçüz buzağı doğurdu. İlk başta ikiz bekleyen aile, üçüncü buzağının dünyaya gelmesiyle büyük sevinç yaşarken, anne ve yavruların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Merkeze bağlı Küçükdöllük köyünde besicilik yapan Zeki Pamuk'un holstein cinsi ineği, nadir görülen üçüz buzağı dünyaya getirdi. Zorlu doğumun ardından sağlıklı şekilde hayata gözlerini açan üç buzağı, aileye büyük sevinç yaşattı.

Hayvancılıkla uğraşan Pamuklu ailesi, doğumun ilk anlarında ikiz beklediklerini ancak üçüncü buzağının dünyaya gelmesiyle çok şaşırdıklarını söyledi. Veteriner hekimin müdahalesiyle gerçekleşen doğumun ardından anne inek ve üç yavrusunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Doğum sonrası işletmeye gelen Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, anne inek ile buzağıların sağlık kontrollerini gerçekleştirdi. Buzağıların küpeleme işlemleri yapılırken, yetiştiriciye bakım, beslenme ve ağız sütünün önemi konusunda teknik bilgilendirme yapıldı.

"Bir hayvandan üç yavru sahibi olmak tarif edilemez bir mutluluk"

Üretici Zeki Pamuklu, yıllardır hayvancılık yaptığını ancak ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını belirterek, "Geçen yıl bir ineğimiz ikiz doğurmuştu. Bu kez veteriner önce ikiz olabileceğini söyledi. İlk iki buzağı doğduktan sonra üçüncü yavruyu görünce hepimiz şaşırdık. Veterinerler bile bunun çok nadir yaşandığını söyledi. Rabbim bereketini fazlasıyla verdi. Bir hayvandan üç yavru sahibi olmak gerçekten tarif edilemez bir mutluluk" dedi.

"Torunum şaka yaptı, gerçek oldu"

Torununun, "Ya üçüz yaparsa?" diye şaka yaptığını söyleyen Pamuklu, "Biz ikiz beklerken Rabbim üçüz nasip etti. Doğum biraz zor geçti ama veterinerimizin zamanında müdahalesiyle üçü de sağlıklı dünyaya geldi. O an yaşadığımız sevinci anlatmak mümkün değil. Rabbim isteyen herkese nasip etsin" diye konuştu. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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