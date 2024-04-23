Edirne'de öğrencilerin gösterileri ilgiyle izlendi - Son Dakika
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Edirne'de öğrencilerin gösterileri ilgiyle izlendi

Edirne'nin en işlek noktalarından birisi olan Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen Balkan Çocuk Şenliği'nde sahne alan öğrencilerin gösterileri ilgiyle izlendi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen şenlikte, öğrenciler halk oyunları gösterileri sundu ve çeşitli etkinliklere katıldı.

23.04.2024 20:17  Güncelleme: 20:19
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Edirne'de sahne alan öğrencilerin gösterileri ilgiyle izlendi

EDİRNE - Edirne'nin en işlek noktalarından birisi olan Saraçlar Caddesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen Balkan Çocuk Şenliği'nde sahne alan öğrencilerin gösterileri ilgiyle izlendi.

Edirne'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yağışlı havaya rağmen coşkuyla kutlandı. 7'den 70'e bayrağını alan etkinlik alanına geldi. Saraçlar Caddesi'nde günün anlam ve önemine ilişkin birçok etkinlik gerçekleştirildi. Yunanistanlı, Bulgaristanlı, komşu illerden gelen ve Edirneli öğrenciler halk oyunları gösterileri sundu. Gösteriler ilgiyle izlendi ve telefonlara kaydedildi.

Edirne'de Atatürk Anıtı önündeki kutlamaların ardından öğleden sonra yağmurun dinmesiyle birlikte Saraçlar Caddesi'nde etkinlik gerçekleştirildi. Çeşitli stantlar açıldı ve öğrenciler bu kurulan alanlarda oyunlar oynayarak günün tadını çıkardı. Kurulan stantlarda çocuklar için yüz boyama ve çeşitli etkinliklere de yer verildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri için Saraçlar Caddesi'ne kurulan platformda sahne alan öğrenciler çeşitli gösterileri ile büyük beğeni topladı. Etkinliklerde ilk olarak çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Daha sonra ise Balkanlar'dan gelen çocuklar ve Edirne'deki okullardan gelen öğrenciler gösteri yaptı. Katılımcılar alkışlarıyla gösterilere eşlik etti.

Düzenlenen şenliğe Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve Eşi Aynur Karaburun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, eğitim camiası, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

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