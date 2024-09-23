Edirne\'de Şapka Ustası Mesleği Yaşatıyor

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(EDİRNE) - Edirne'de Tarihi Alipaşa Kapalı Çarşısı'ndaki dükkanında yaklaşık yarım asırdır şapka üreten Aydın Ergut, mesleğinin son ustası olarak direniyor. Ergut, "Yetişen adam yok arkamızda, kimse çocuğunu çırak vermek istemediğinden artık usta bulamazsınız. Her iş branşında böyle artık. 3-5 sene daha bu gider ondan sonra tamamen biter bizde de" dedi.

Yarım asırdır şapka üreten Aydın Ergut, meslekte yetişen ustaların olmadığını, ailelerin çocuklarını çırak olarak vermek istemediklerini söyledi. Şapka satışlarının mevsime bağlı olarak değiştiğini ifade eden Ergut, malzeme fiyatlarındaki yükselişten dolayı üretim güçlüğü çektiğini aktardı.

"Malzemeyi üretecek pek yer kalmadı"

Ergut, şunları kaydetti:

"Yetişen adam yok arkamızda, kimse çocuğunu çırak vermek istemediğinden artık usta bulamazsınız. Her iş branşında böyle artık. 3-5 sene daha bu gider ondan sonra tamamen biter bizde de. Benim kadar çeşit diken şu anda Trakya'da yok. Hatta İstanbul'da bile bir çoğu fabrikasyondur. Bizim ki küçük el işiyle giden bir iş. Tüm modellerin hepsini dikebilirim. Fiyatlar malzemede anormal derece yükseliyor. Bizde malzemeyi üretecek pek yer kalmadı. Problem orada zaten. Bazı gün 2 satışla günü kaparsın bazı gün 50 taneyle kaparsın. Mevsimseldir, yazın yazlık satarsın. Mayıs, haziran ayında satış yükselir. Ondan sonra gün gün azalır. Eylül, ekimde de oturursun."