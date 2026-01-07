Edirne'de Toplu Ulaşıma Zam - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Edirne'de Toplu Ulaşıma Zam

07.01.2026 17:17  Güncelleme: 19:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de minibüs ücreti 26 lira 45 kuruştan 32 liraya, öğrenci biniş ücreti ise 16 lira 40 kuruştan 21 lira 50 kuruşa çıkarıldı. Ancak, öğrenciler belediyenin karşılaması sayesinde üç ay boyunca eski tarifeyle yolculuk yapabilecek.

(EDİRNE) - Edirne'de şehir içi minibüs ücreti 26 lira 45 kuruştan 32 liraya, öğrenci biniş ücreti ise 16 lira 40 kuruştan 21 lira 50 kuruşa yükseltildi. Ancak farkı belediyenin karşılayacak olması nedeniyle öğrenciler üç ay süreyle minibüslere 16 lira 40 kuruş karşılığında binmeye devam edecek.

Edirne Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısı Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan başkanlığında toplandı. Gündem dışı görüşülen kararla Serhad Birlik ulaşım ücretlerine zam kararı oy birliği ile geçti. Alınan karar doğrultusunda sivil biniş ücreti 26 lira 45 kuruştan 32 liraya yükseldi.

Öğrenciler için geçerli olan 16 lira 40 kuruşluk biniş ücreti ise 21 lira 50 kuruş olarak belirlendi. Edirne Belediyesi'nin aldığı karar doğrultusunda öğrenci biniş ücretlerine gelen 5 lira 10 kuruş ücret farkı 3 ay boyunca belediye tarafından karşılanacak.

Kredi kartıyla biniş 40 lira, QR bilet de 42 lira olarak belirlendi.

Öte yandan Edirne'de servis ücretleri de 0-3 kilometre arasında 2 bin 350 lira, 3-6 kilometre arasında 2 bin 800 lira, 6-10 kilometre arasında 3 bin 250 lira ve 10-15 kilometre arasında 3 bin 600 lira olarak tespit edildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Belediye, Ekonomi, Edirne, Ulaşım, Yerel, Zam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edirne'de Toplu Ulaşıma Zam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk yatırımcı böyle mağdur oldu İşte coinleri saniyeler içinde buhar eden yöntem Türk yatırımcı böyle mağdur oldu! İşte coinleri saniyeler içinde buhar eden yöntem
Vali Köşger: Adana’da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994’ten 7 bin 988’e geriledi Vali Köşger: Adana'da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994'ten 7 bin 988'e geriledi
Traktörünün plakası başına bela oldu Ceza üstüne ceza yağıyor Traktörünün plakası başına bela oldu! Ceza üstüne ceza yağıyor
Maduro’nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez “ajan“ iddialarına ateş püskürdü Maduro'nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez "ajan" iddialarına ateş püskürdü
İrfan Can Eğribayat’ın yeni takımı belli oldu İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı belli oldu
Hayatından endişe edildi, cezaevinde olduğu ortaya çıktı Hayatından endişe edildi, cezaevinde olduğu ortaya çıktı

23:18
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
23:07
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
22:20
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti
21:41
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi’yi İstanbul’a getiriyor
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'yi İstanbul'a getiriyor
21:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
19:14
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 00:59:39. #7.11#
SON DAKİKA: Edirne'de Toplu Ulaşıma Zam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.