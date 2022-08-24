Edirne'de Yolcu Taşıma Şirketi Sahibi Altunhan: "Fren Patladı Deyip, Adaleti Yanıltıyorlar. - Son Dakika
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Edirne'de Yolcu Taşıma Şirketi Sahibi Altunhan: "Fren Patladı Deyip, Adaleti Yanıltıyorlar.

24.08.2022 16:48

Edirne’de şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan şirket sahibi Mustafa Altunhan, Mardin Derik’teki trafik kazasının ardından “Fren patlaması diye bir şey yok. Sadece ‘fren patladı’ deyip adaleti yanıltıyorlar. Büyük otobüs, kamyonda eğer fren, patlama durumuna gelirse; o araç kendi kendini kilitler, yol almaz. Bu yıllardan beri böyle” açıklamasını yaptı.

Edirne'de şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan şirket sahibi Mustafa Altunhan, Mardin Derik'teki trafik kazasının ardından "Fren patlaması diye bir şey yok. Sadece 'fren patladı' deyip adaleti yanıltıyorlar. Büyük otobüs, kamyonda eğer fren, patlama durumuna gelirse; o araç kendi kendini kilitler, yol almaz. Bu yıllardan beri böyle" açıklamasını yaptı.

Edirne'de şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan şirket sahibi Mustafa Altunhan, Mardin Derik'teki TIR kazasının ardından açıklama yaptı. Altunhan, şunları söyledi:

"Fren patladı denilmesi. Herkes ile de bunu tartışırım. Fren patlaması diye bir şey yok. Sadece 'fren patladı' deyip adaleti yanıltıyorlar. Bunu herkes bilsin.

Kazalarda, çare olacak önlemler anlatılmalı ki, bir hafta 10 gün sonra yine unutulacak. Ne zaman bir daha bir sürü can gidecek yine akla gelecek. Bir kaza oluyor, dikkatimi çekiyor. Fren patladı. Mahkemeleri yanıltmak için.

Büyük otobüs, kamyonda eğer fren, patlama durumuna gelirse; o araç kendi kendini kilitler, yol almaz. Havalı araçlarda, havaya bir şey oldu. Tüpü boşaldı. Anında bütün tekerlekleri kilitler, o araç hareket edemez. Bu yıllardan beri böyle. Ama bakıyorum, 'Halk otobüsü freni patladı girdi. Kamyon freni patladı girdi.'

Şimdi otobüs alıyoruz. Ben diyorum ki, 'Benim otobüsümü 95 kilometreye ayarla.' Aldığımız otobüs kesinlikle 95 kilometreyi geçemez. 96 yapamaz. Minibüs alıyoruz, 105'e ayarlıyoruz, 106 yapamaz. Bunlar alınan arabalarda sabittir

Bakın dikkat edin. Bizim Edirne- İstanbul arası giden araçlarımız ya 95 ya 105. Kesinlikle geçmez çünkü ilk pazarlığı yaparken, 'Bizim otobüsümüz yavaş gidecek kardeşim.' Ama fabrikadan bazıları böyle çıkıyor. Ondan sonra gidiyorlar başka tamirhanelerde bunları bozduruyorlar. Ondan sonra otobüs sonsuz sürat gidiyor. Biliyor musunuz, bir otobüs istediği zaman 170 kilometre sürat yapıyor."

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Kaynak: ANKA

Tragger, Mardin, Edirne, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edirne'de Yolcu Taşıma Şirketi Sahibi Altunhan: 'Fren Patladı Deyip, Adaleti Yanıltıyorlar. - Son Dakika

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