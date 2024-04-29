Edirne'de Stadyum Yerine Kent Meydanı Yapılacak - Son Dakika
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Edirne'de Stadyum Yerine Kent Meydanı Yapılacak

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Edirne Valisi Yunus Sezer, 25 Kasım Stadyumu'nun yerine kent meydanı yapılacağını açıkladı. Sezer, kent meydanının insanların oturabileceği yeşil alanlar, müzik ve benzeri faaliyetlerin yapılabileceği bir park olacağını belirtti. Ayrıca, millet bahçesinin eylül ayında tamamlanacağını ve kent meydanının da 25 Kasım Stadyumu'nun yerine yapılacağını söyledi.

29.04.2024 17:59
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(EDİRNE) - Edirne Valisi Yunus Sezer, 25 Kasım Stadyumu'nun yerine kent meydanı yapılacağını açıkladı. Sezer, "Burayı kent meydanı yapmak istiyoruz. İnsanların oturacağı yeşil alan, müzik ve benzeri faaliyetlerin yapılacağı, bankın, parkın olduğu… Edirne'nin bir parkı da yok. Böyle bir yeri güzel bir şekilde değerlendirelim istiyoruz" dedi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, bugün Polis Bahçesi'nde basın toplantısı düzenledi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sezer, yapımı devam eden millet bahçesi ve yapılması planlanan kent meydanıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sezer, millet bahçesinin tüm etaplarının eylül ayında biteceğini, 25 Kasım Stadyumun'un yerine de kent park yapmayı düşündüklerini ifade etti.

"MÜMKÜN DEĞİL, ALTINDA TARİHİ YAPILAR VAR"

Sezer, şunları kaydetti:

"Bu stadyum Edirne'nin vitrini gibi bir yer. Dışarıdan gelen takımlar, misafirler var. Ailecek gidip maç izliyoruz. Buranın güzel olması Edirnemize yakışır. Şu haliyle gerçekten kötü bir yer. Çok kötü bir yer. Bunu el birliğiyle, hiçbir yere çekecek durumu yok. 'Şu, bu olsun' demeden, burayı kent meydanı yapmak istiyoruz. İnsanların oturacağı yeşil alan, müzik ve benzeri faaliyetlerin yapılacağı, bankın, parkın olduğu… Edirne'nin bir parkı da yok. Böyle bir yeri güzel bir şekilde değerlendirelim istiyoruz. Çok katlı otopark yapılsın diye çok talep var. Mümkün değil, altında tarihi yapılar var. Mezarlık var.

"EYLÜL AYI GİBİ BİTECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Çalışma hızlı bir şekilde devam ediyor. Nehir kenarı çalışmaları belki birkaç ay uzar. İç kısmının toparlanması, kırılan ağaçlar var, onların temizlenmesi, yapılan işlerin tekrar ele alıp bakımını yapmamız lazım. 1-2 ay içinde nehir kenarları hariç iç kısımlarının ayarlanacağını düşünüyoruz. Nehir kenarlarının da 3-4 ay içerisinde, eylül ayı gibi biteceğini düşünüyoruz."

Edirne\'de Stadyum Yerine Kent Meydanı Yapılacak
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Edirne'de Stadyum Yerine Kent Meydanı Yapılacak - Son Dakika

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