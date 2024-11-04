Edirne'de Süt Fiyatları Düşüyor - Son Dakika
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Edirne'de Süt Fiyatları Düşüyor

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Havsa'da besici İlhan Tuna, süt fiyatlarının 3 aydır düşmesinden ve besici sayısının azalmasından şikayetçi.

04.11.2024 13:54
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(EDİRNE) - Edirne'nin Havsa ilçesi Necatiye köyünde yaşayan besici İlhan Tuna, inek sütü satış fiyatının artması gerekirken bir lira düştüğünü söyledi. Tuna, "Üç ay oldu süt fiyatı aşağıya düştü. Biz yukarı çıksın diye beklerken aşağıya düşüyor. Kesim 400 liradan 350 liraya düştü" dedi.

Edirne İl Genel Meclis üyesi Tunay Aslan, üretici İlhan Tuna'nın sorunlarını dinledi. Tuna, 3 aydır süt litre satış fiyatının bir lira düştüğünü ifade etti. Tuna, köyde besicilik yapan kişi sayısının düştüğünü de kaydetti. Tuna, şunları kaydetti:

"Sütü aşağıya çektiler. 16 liradan 15 liraya çektiler. Bir çuval yem kaç gün gidiyor ki, 600 liranın üzerinde yemler. Bir de vadeli alıyorsun, 650 lira. Üç ay oldu süt fiyatı aşağıya düştü. Biz yukarı çıksın diye beklerken aşağıya düşüyor. Kesim 400 liradan 350 liraya düştü. Desteklemelerde biraz artış varmış ama daha destekleme çıkmadı. Gençlerin bu işe sarılacağı yok. Ben kooperatifteyim, hayvan bakan 95 kişiden 40 kişiye düştük. Her sene 3-5 kişi bırakıyor. Bizim de bu sene olmazsa seneye son. 5 seneyi bulmaz şu köyde 20 kişi bulamazsın hayvan bakacak."

Edirne\'de Süt Fiyatları Düşüyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Edirne'de Süt Fiyatları Düşüyor - Son Dakika

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