Edirne'de Taş Ocağı Kararına İptal - Son Dakika
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Edirne'de Taş Ocağı Kararına İptal

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Edirne İdare Mahkemesi, Vaysal köyündeki taş ocağı için 'ÇED gerekli değildir' kararını iptal etti.

03.03.2025 17:45
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(EDİRNE) - Edirne İdare Mahkemesi, Edirne Valiliği'nin Vaysal köyünde faaliyetine devam eden bir şirketin, yeni açacağı taş ocaklarına vermiş olduğu "ÇED gerekli değildir" kararını iptal etti. Avukat Bülent Kaçar, "Edirne Valiliği'nin Cantaş firmasına verdiği 'ÇED Gerekli Değildir Kararı' da iptal edildiği için 3'üncü davayı da Vaysal köylüleri, kooperatifi kazandığı için artık Vaysal köyünden tek bir taş dahi çıkartılamaz" dedi.

Avukat Bülent Kaçar ve Vaysal köy halkı Edirne Tabipler Lokali'nde basın açıklaması yaparak, Edirne İdare Mahkemesi'nin, Edirne Valiliği'nin  Vaysal köyünde faaliyetine devam eden bir şirketin yeni açacağı taş ocaklarına vermiş olduğu "ÇED gerekli değildir" kararını iptal ettiğini bildirdi. Avukat Kaçar, şirketin yaratılan tahribatı acilen telafi etmesi gerektiğini kaydetti. Vaysal Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Erkan Dumancı da, kazandıkları davalara rağmen sürekli izin verilen taş ocakları yüzünden köy halkının hayvancılığı ve köyü bırakmak zorunda kaldığını ifade etti.

" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı üçüncü kez haksız çıkmıştır"

Avukat Bülent Kaçar, şunları söyledi:

"Vaysal, Süleymandanışment, Hacıdanışment, Ömeroba köylerinin varolan taş ocağı faaliyetlerinden dolayı büyük zarar gördüğü, Cantaş firmasının üç ayrı ocak açması için Edirne Valiliği'nin verdiği 'ÇED Gerekli Değildir Kararını' Edirne İdare Mahkemesi iptal etmiştir. Cantaş şirketinin hukuka ve doğaya aykırı projelerine onay veren Edirne Valiliği ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı üçüncü kez haksız çıkmıştır. Cantaş şirketinin projelerinin Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinden kaçırılarak taş ocağı işletmesi artık mümkün olmayacak. Edirne Valiliği'nin Cantaş firmasına verdiği 'ÇED Gerekli Değildir Kararı' da iptal edildiği için 3'üncü davayı da Vaysal köylüleri, kooperatifi kazandığı için artık Vaysal köyünden tek bir taş dahi çıkartılamaz.

"Dört köye her gün yapılan bu işkenceyi hemen durdurun"

Trakya yerleşimlerinin ve ovalarının su deposu olan Balkanların ve Yıldız Dağları'nın yamaçlarına taş ve maden ocak işletmesi açılması cinayetten farksızdır. Bakanlığa ve Edirne Valiliği'ne müvekkiller adına sesleniyoruz; 'Gecikmeksizin Edirne İdare Mahkemesi'nin ve Danıştay'ın kararlarını derhal uygulayan. Çok zararlı olduğu ortaya çıkan bu Kalker Ocağını ve Kırma-Eleme Tesisini derhal kapatın. Doğaya ve dört köye her gün yapılan bu işkenceyi hemen durdurun. Ayrıca bu maden şirketinin hukuksuz faaliyetleri sonucu Vaysal köyü ormanlarında ve tarım arazilerinde yaratılan tahribatın acilen idare ve şirket tarafından telafi edilmesini ve giderilmesini sağlayınız."

"Köylülerimiz hayvancılığı ve köyü bırakmak zorunda kaldı"

Vaysal Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Erkan Dumancı, şunları kaydetti:

"Vaysal köyünde tarım ve ormanlık bölgede doğal su kaynaklarına 500 metre mesafede bulunan ve su, oksijen kaynağı olan Edirne'nin Kuzey Balkanları'nın cevher doğasında kar amacı güden özel bir şirket için ormanlık alanlarımız yok edildi. Vaysal köylüleri, tüm canlılar ve doğa bir hiç olarak görüldü. Yıllardır itirazlarımıza, kazandığımız davalara rağmen sürekli izin ve onay verilen taş ocakları yüzünden köylülerimiz hayvancılığı ve köyü bırakmak zorunda kaldı."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Edirne'de Taş Ocağı Kararına İptal - Son Dakika

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