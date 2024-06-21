Yerel

İmamoğlu\'nun verdiği rakam ile Göç İdaresi\'nin verdiği rakam arasında uçurum var

Edirne'de ticari taksi ile otomobilin çarpışmasında 6 kişi yaralandı

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde ticari taksi ile otomobilin çarpışmasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Keşan istikametinden Uzunköprü istikametine giden O.T. yönetimindeki 34 HP 2411 plakalı otomobil, Maltepe köyü kavşağına geldiği sırada, karşı istikametten gelen O.B. yönetimindeki 59 T 9556 plakalı ticari taksiyle çarpıştı. Kazada O.T. ve O.B. ile otomobilde yolcu olarak bulunan G.T. ve ticari takside bulunan G.B., B.D. ile S.S. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edilirken, kazayı görenler plaj şemsiyeleri ile yaralıları güneşten korumaya çalıştı. Yaralılar, ambulanslar ile kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.