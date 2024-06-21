Edirne'de ticari taksi ile otomobilin çarpışmasında 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Yerel

Edirne'de ticari taksi ile otomobilin çarpışmasında 6 kişi yaralandı

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Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, ticari taksi ile otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

21.06.2024 22:31
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Edirne'de ticari taksi ile otomobilin çarpışmasında 6 kişi yaralandı

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde ticari taksi ile otomobilin çarpışmasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Keşan istikametinden Uzunköprü istikametine giden O.T. yönetimindeki 34 HP 2411 plakalı otomobil, Maltepe köyü kavşağına geldiği sırada, karşı istikametten gelen O.B. yönetimindeki 59 T 9556 plakalı ticari taksiyle çarpıştı. Kazada O.T. ve O.B. ile otomobilde yolcu olarak bulunan G.T. ve ticari takside bulunan G.B., B.D. ile S.S. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edilirken, kazayı görenler plaj şemsiyeleri ile yaralıları güneşten korumaya çalıştı. Yaralılar, ambulanslar ile kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

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