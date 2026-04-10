Edirne'de Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 181'nci Yıl Dönümü Kutlandı

10.04.2026 11:17  Güncelleme: 12:28
Edirne'de Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 181. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan konuşma yaptı. Tören, Atatürk anıtına çelenk sunumu ve kortejle sona erdi.

(EDİRNE) - Edirne'de Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 181'nci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Törende, Edirne Emniyet Müdürlüğü'nün araçlarıyla oluşturduğu kortej, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Edirne'de Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 181'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen tören, Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan'ın Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başladı. Törene Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, siyasi parti temsilcileri, emniyet müdür yardımcıları, birim amirleri ve polis memurları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam eden törende, Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, konuşma yaptı.

Ayhan konuşmasında, "Serhad şehrimiz Edirne tarih boyunca devletimizin batıya açılan kapısı olmuş stratejik konumu ve köklü geçmişiyle her zaman ayrı bir önem taşımıştır. Arda, Meriç ve Tunca'nın bereket verdiği bu topraklarda, Osmanlı'ya başkentlik yapmış bu kadim şehirde görev yapmak bizler için büyük bir onur, aynı zamanda büyük bir sorumluluktur. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü olarak bizler vatandaşımızın huzuru ve güvenliği için görevimizin başındayız. Suç ve suçluyla mücadelede kararlılıkla çalışırken vatandaş odaklı hizmet anlayışımızla her zaman halkımızın yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

Törenin sonunda gerçekleştirilen Edirne Emniyet Müdürlüğüne ait resmi araçların oluşturduğu kortej, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
