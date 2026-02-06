Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan: Ulus Pazarı, Balkan Pazarı Olarak Vatandaşlara Hizmet Vermeye Devam Edecek

(EDİRNE) - Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, geçtiğimiz ay kapatılan Ulus Pazarı'nın, belediye bünyesinde adı Balkan Pazarı olarak vatandaşlara hizmet vermeye devam edeceğini açıkladı. Gencan, "Pazar yerinde pazartesi günleri meyve sebze pazarı kurulmaya devam edecek. Pazarın olmadığı günlerde otopark olarak kullanmayı düşünüyoruz. Edirne Belediyesi'nin yönetiminde Balkan Pazarı olarak süreci hep beraber devam ettirmiş olacağız. Şimdiden şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Edirne Belediye Meclisi'nin şubat ayı toplantısında açıklama yapan Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, belediye bünyesindeki Ulus Pazarı'nın kurulduğu merkez pazaryerinin SGK borçlarına karşı devrinin gerçekleşmediğini açıkladı. Başkan Gencan, şunları söyledi:

"Bir SGK borcu gerçeğimiz var. Bu borcu tek seferde kapabileceğimiz elimizdeki en verimli taşınmazımız Ulus Pazarı'nın kurulduğu pazaryeriydi. Bununla ilgili bir süreç yönettik. Yazışmalar yapıldı, SGK Yönetim Kurulu'na sunuldu. Ancak buradan olumlu bir geri dönüş alamadık. Buradan olumlu bir dönüş alamadığımız için de hem daha önce hukuki zemininde problemler olan bu alanı Edirne Belediyesi'nin yönetiminde hem esnafın kendini daha güvende hissettiği, daha iyi bir düzenlemeyle hem de hemşehrilerimizin daha rahat alışveriş yapabilecekleri bir ortamda bu süreci devam ettirmeyi planlıyoruz."

Pazar yerinde pazartesi günleri meyve sebze pazarı kurulmaya devam edecek. Pazarın olmadığı günlerde otopark olarak kullanmayı düşünüyoruz. Yine cuma günleri belediyemizin yönetiminde bir oluşum içine gireceğiz. Biz kamu kaynaklarının etkin, şeffaf, hukuka uygun kullanılmasını çok önemsedik. Edirne Belediyesi'nin yönetiminde Balkan Pazarı olarak süreci hep beraber devam ettirmiş olacağız. Şimdiden şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.