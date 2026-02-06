Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan: Ulus Pazarı, Balkan Pazarı Olarak Vatandaşlara Hizmet Vermeye Devam Edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan: Ulus Pazarı, Balkan Pazarı Olarak Vatandaşlara Hizmet Vermeye Devam Edecek

06.02.2026 17:41  Güncelleme: 20:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, kapatılan Ulus Pazarı'nın Balkan Pazarı adı altında devam edeceğini açıkladı. Pazartesi günleri meyve sebze pazarı kurulacak, diğer günlerde ise otopark olarak kullanılacak.

(EDİRNE) - Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, geçtiğimiz ay kapatılan Ulus Pazarı'nın, belediye bünyesinde adı Balkan Pazarı olarak vatandaşlara hizmet vermeye devam edeceğini açıkladı. Gencan, "Pazar yerinde pazartesi günleri meyve sebze pazarı kurulmaya devam edecek. Pazarın olmadığı günlerde otopark olarak kullanmayı düşünüyoruz. Edirne Belediyesi'nin yönetiminde Balkan Pazarı olarak süreci hep beraber devam ettirmiş olacağız. Şimdiden şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Edirne Belediye Meclisi'nin şubat ayı toplantısında açıklama yapan Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, belediye bünyesindeki Ulus Pazarı'nın kurulduğu merkez pazaryerinin SGK borçlarına karşı devrinin gerçekleşmediğini açıkladı. Başkan Gencan, şunları söyledi:

"Bir SGK borcu gerçeğimiz var. Bu borcu tek seferde kapabileceğimiz elimizdeki en verimli taşınmazımız Ulus Pazarı'nın kurulduğu pazaryeriydi. Bununla ilgili bir süreç yönettik. Yazışmalar yapıldı, SGK Yönetim Kurulu'na sunuldu. Ancak buradan olumlu bir geri dönüş alamadık. Buradan olumlu bir dönüş alamadığımız için de hem daha önce hukuki zemininde problemler olan bu alanı Edirne Belediyesi'nin yönetiminde hem esnafın kendini daha güvende hissettiği, daha iyi bir düzenlemeyle hem de hemşehrilerimizin daha rahat alışveriş yapabilecekleri bir ortamda bu süreci devam ettirmeyi planlıyoruz."

Pazar yerinde pazartesi günleri meyve sebze pazarı kurulmaya devam edecek. Pazarın olmadığı günlerde otopark olarak kullanmayı düşünüyoruz. Yine cuma günleri belediyemizin yönetiminde bir oluşum içine gireceğiz. Biz kamu kaynaklarının etkin, şeffaf, hukuka uygun kullanılmasını çok önemsedik. Edirne Belediyesi'nin yönetiminde Balkan Pazarı olarak süreci hep beraber devam ettirmiş olacağız. Şimdiden şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan: Ulus Pazarı, Balkan Pazarı Olarak Vatandaşlara Hizmet Vermeye Devam Edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilal Erdoğan’dan bomba Fenerbahçe sözleri: Ayrı zevklendik Bilal Erdoğan'dan bomba Fenerbahçe sözleri: Ayrı zevklendik
Forvet transferi olacak mı Tedesco’dan net cevap Forvet transferi olacak mı? Tedesco'dan net cevap
Trump’tan kiliselere şakayla karışık tehdit: Hakkımda kötü konuşursanız vergi muafiyetiniz gider Trump'tan kiliselere şakayla karışık tehdit: Hakkımda kötü konuşursanız vergi muafiyetiniz gider
SGK ve BDDK’ya kritik atamalar SGK ve BDDK'ya kritik atamalar
Norveç’te Epstein bağlantılı ilk soruşturma, eski başbakan mercek altında Norveç'te Epstein bağlantılı ilk soruşturma, eski başbakan mercek altında
Başsavcı Gürlek CHP’lilerden kazandığı tazminatları AFAD’a bağışlıyor Başsavcı Gürlek CHP'lilerden kazandığı tazminatları AFAD'a bağışlıyor

20:39
İspanya’da Musk–Sanchez gerilimi büyüyor: Başbakan Yardımcısı da verdi veriştirdi
İspanya'da Musk–Sanchez gerilimi büyüyor: Başbakan Yardımcısı da verdi veriştirdi
20:19
İzmir’de su kesintileri sona erdi
İzmir'de su kesintileri sona erdi
19:44
Ünlü rapçi Central Cee müslümanlığı seçti, takipçileri isim buldu
Ünlü rapçi Central Cee müslümanlığı seçti, takipçileri isim buldu
19:10
Torreira’nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
Torreira'nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
18:41
Emekli polis dehşet saçtı Önce eşini sonra MHP’li başkanı öldürdü
Emekli polis dehşet saçtı! Önce eşini sonra MHP'li başkanı öldürdü
18:12
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek’e dev operasyon
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek'e dev operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 21:15:18. #7.11#
SON DAKİKA: Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan: Ulus Pazarı, Balkan Pazarı Olarak Vatandaşlara Hizmet Vermeye Devam Edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.