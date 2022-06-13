Edirne'de üniversitelilerin mezuniyet coşkusu - Son Dakika
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Edirne'de üniversitelilerin mezuniyet coşkusu

13.06.2022 12:09

- Edirne'de üniversitelilerin mezuniyet coşkusu Edirne Trakya Üniversitesinde eğitim ve öğretimini tamamlayan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.

- Edirne'de üniversitelilerin mezuniyet coşkusu

EDİRNE - Edirne Trakya Üniversitesinde eğitim ve öğretimini tamamlayan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende, mezun olan öğrencilere diplomaları verildi. Öğrenciler, mezuniyet sevincini cübbe giyip kep atarak kutladı. Mezun olmanın haklı gururunu yaşayan öğrenciler, sevinçlerini aileleriyle paylaştı.

Törene video konferans ile katılan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "Edirne bizim tarihimizin en müstesna şehirlerinden biri. Burada öğrencilik yapmak gerçekten ayrıcalık çünkü Edirne'nin kendisi bir öğretmendir, bir başkenttir. Mezun olan öğrencilere meslek hayatlarında başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun" dedi.

Trakya Üniversite Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, "Sizleri uğurlarken ülkemize ve insanlığa karşı olan görevlerinizi büyük bir başarıyla icra etmenizi ayrıca kendi yaşamlarınızı da sağlıklı, sıhhatli, neşeli bir şekilde geçirmenizi diliyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun, Allah her zaman yardımcınız olsun" şeklinde konuştu.

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Osman Nuri Hatipoğlu, "Üniversitemiz 1982 yılında kurulmuş, 40. yaşına ulaşmış, olgunluk döneminde deneyimli bir üniversitedir. Sevgili öğrencilerimiz, köklü bir üniversiteden mezun olduğunuzu unutmayın. Mezun olan tüm öğrencilerimizi sevgi ile kucaklıyor, meslek hayatlarınızda başarılar diliyorum" diye konuştu.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik bölüm birincisi Ayşe Kır, "Toplum sağlığının en önemli unsurlarından biri olmak anlatılamaz bir duygu. Bundan sonra büyük başarılara atacağımız imzaların temelinde, başta çok değerli ailelerimiz olmak üzere kıymetli hocalarımızın varlığını hiç unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından üniversiteyi dereceyle bitiren öğrencilere plaket ve belgelerin verilmesiyle devam eden tören, öğrencilerin keplerini havaya atması ile sona erdi.

(MB-ŞG-BA-Y)

Edirne'de üniversitelilerin mezuniyet coşkusu
Edirne'de üniversitelilerin mezuniyet coşkusu
Edirne'de üniversitelilerin mezuniyet coşkusu
Edirne'de üniversitelilerin mezuniyet coşkusu

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Kaynak: İHA

Trakya Bölgesi, Edirne, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edirne'de üniversitelilerin mezuniyet coşkusu - Son Dakika

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