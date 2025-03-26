Edirne'de Yaşlıların El Emeği Sergisi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Edirne'de Yaşlıların El Emeği Sergisi

Edirne'de, huzurevi sakinlerinin el emeği ürünleri sergilendi, sergiye katılım yoğun oldu.

26.03.2025 16:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(EDİRNE) - Edirne'de, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası'nda huzurevinde kalan yaşlıların ürettikleri el emeği göz nuru ürünlerin sergisi açıldı.

Bir AVM'de gerçekleşen serginin açılışına Edirne Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Huzurevi sakinlerinin yaptığı ürünler, görücüye çıkarak satışa sunuldu. Sergide, boyama, ahşap oyma ve örmeden oluşan el emeği ürünler yer alıyor.

Edirne Valisi Turgut Subaşı, şunları söyledi:

"Aslında insanın dinç, dinamik kalması, hafızasının yeni kalması aslında hep üretmesine, çalışmasına bağlı. Ne zaman boş kalırsan kendini işe yaramaz hissedersin. Halbuki her insanımız değerli ve her insanın her yaşta bu topluma vereceği değerler olduğunu burada görmüş oluyoruz."

"Canımız sıkılmıyor"

Huzuevi sakini Pakize Toker, "Bu gördüklerinin hepsinde elimiz vardır. Boyası, ne verildiyse onu yaptık. Şimdiye kadar ben çiftçiydim, işim çiftçilikti. Ama şimdi böyle şeyler yapıyoruz. Canımız sıkılmıyor ben zaten dışarı pek çıkmam bunlarla oyalanıyorum" dedi.

Huzuevi sakini Şerafettin Boztaşlı da "Vaktimiz çok iyi, eğlenceli geçiyor. İstediğimizde geziyoruz, boş zamanlarımızda bunları yapıyoruz. Boyama yaptık. Tahtaları hediyelik yaptık" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güncel, Edirne, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edirne'de Yaşlıların El Emeği Sergisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı
Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti
Akaryakıta zam geldi İşte yeni fiyatlar Akaryakıta zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Japonya’da orman yangınları kontrol altına alınamıyor Japonya'da orman yangınları kontrol altına alınamıyor
Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
İBB’de Cumhur İttifakı’nın bir üyesi, Nuri Arslan’a oy vermiş İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı

18:47 İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
17:56 İBB’de Cumhur İttifakı’nın bir üyesi, Nuri Arslan’a oy vermiş İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş
17:30 Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
16:47 Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
15:03 İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
08:08 Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı
08:05 Japonya’da orman yangınları kontrol altına alınamıyor Japonya'da orman yangınları kontrol altına alınamıyor
07:57 Akaryakıta zam geldi İşte yeni fiyatlar Akaryakıta zam geldi! İşte yeni fiyatlar
07:54 Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti
07:42 Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2025 19:28:28. #7.13#
SON DAKİKA: Edirne'de Yaşlıların El Emeği Sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement