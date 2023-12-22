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Edirne'de Yeni Yıl Alışveriş Festivali Başladı - Son Dakika
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Edirne'de Yeni Yıl Alışveriş Festivali Başladı

Edirne Belediyesi tarafından düzenlenen Yeni Yıl Alışveriş Festivali, açılış töreni ile başladı. Festivalde, Edirneli üreten kadınların el emeği, göz nuru hediyelikleri satışa sunuluyor. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, festivalin kadınların aile ekonomilerine katkı sağlamayı amaçladığını belirtti.

22.12.2023 - 16:04,  Güncelleme: 16:06
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Edirneli üreten kadınlarının el emeği, göz nuru hediyeliklerinin satışa sunulduğu Yeni Yıl Alışveriş Festivali, düzenlenen açılış töreni ile başladı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Bugün Avrupa'nın hangi şehrine gitseniz, büyük ya da küçük, gösterişli ya da daha sade mutlaka Yılbaşı Alışveriş Günleri Festivalleri vardır. Bunu Edirne'de üçüncüsünü yaparak sürekli hale getirmeye, kadınlarımızın aile ekonomilerine bir katkı oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

Edirne Belediyesi tarafından düzenlenen, Edirneli üreten kadınlarının el emeği, göz nuru ürünlerinin bulunduğu ve her yıl yerli yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılanan Yeni Yıl Alışveriş Festivali, Edirne Belediye Bandosu, Morİz Ritim Grubu gibi çeşitli grupların performans sergilediği açılış töreni ile bugün Saraçlar caddesinde başladı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan stantları ziyaret ederek kadınlarla sohbet etti. Yeni Yıl Alışveriş Festivali 31 Aralık Pazar gününe kadar ziyaretçilerini bekliyor.

"AİLE EKONOMİLERİNE BİR KATKI OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Recep Gürkan, şunları söyledi:

"Az önce kadınlarımızla yaptığımız görüşmelerde bir çoğunun memnun olduğunu gördük. Hava soğuk o biraz etkiliyor ama bu gelenek Orta Avrupa'da çok uzun yıllar önce belki de yüzlerce yıl önce başlayıp bugün dünyanın birçok yerine yayılan Yılbaşı Alışveriş Günleri'nin bir Edirne versiyonu. Bugün Avrupa'nın hangi şehrine gitseniz, büyük ya da küçük, gösterişli ya da daha sade mutlaka Yılbaşı Alışveriş Günleri Festivalleri vardır. Bunu Edirne'de üçüncüsünü yaparak sürekli hale getirmeye, kadınlarımızın aile ekonomilerine bir katkı oluşturmaya çalışıyoruz."

Üretici kadın Sadet Dal, geçen sene satışlarının iyi olduğunu ifade ederek, "Çok güzel, memnunuz. Geçen sene satışlarımız güzeldi, bu sene yeni başladık daha. Olacak inşallah" dedi.

Müşteri Aleyna Öncü, festivalden ürün aldığını belirterek, "Çok güzel ve hepsi el emeği, göz nuru. Biz bir tane toka aldık" diye konuştu.

Edirne\'de Yeni Yıl Alışveriş Festivali Başladı
Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Edirne'de Yeni Yıl Alışveriş Festivali Başladı - Son Dakika
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