Edirne'deki Kakava-Hıdırellez Şenliği'ne 100 Bini Aşkın Araç Giriş Yaptı - Son Dakika
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Edirne'deki Kakava-Hıdırellez Şenliği'ne 100 Bini Aşkın Araç Giriş Yaptı

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Edirne Valisi Yunus Sezer, Kakava-Hıdırellez Şenliği için kente 100 bini aşkın aracın giriş yaptığını açıkladı. Sezer, şehirde yoğun bir ziyaretçi akını olduğunu belirtirken, trafikte kilitlenmeler yaşandığını ve bazı önlemler alındığını söyledi.

06.05.2024 20:04
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(EDİRNE) - Edirne Valisi Yunus Sezer, 4-6 Mayıs günlerinde düzenlenen Kakava- Hıdırellez Şenliği için kente 100 bini aşkın aracın giriş yaptığını söyledi. Sezer, "Üç gün boyunca ilimizde yoğun bir ziyaretçi akını söz konusu oldu. Şehrin çok çok kapasitesinin üzerinde araç girişi söz konusu. 1300'e yakın sadece tur otobüsünün geldiğini biliyoruz aynı zamanda dün akşamki rakamlarla söylüyorum, 100 bini aştı gelen araç sayısı" dedi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, bugün düzenlediği basın toplantısında, Kakava-Hıdırellez Şenliği'ne bu yıl yoğun katılım olduğunu ifade etti. Sezer, şenlikler için kente 1300 tur otobüsünün geldiğini kaydetti.

"TRAFİK TAMAMEN KİLİTLENDİ"

Sezer, şunları söyledi:

"Bu haftasonu Kakava-Hıdırellez Şenliklerini gerçekleştirdik. Bugün son günüydü. Üç gün boyunca ilimizde yoğun bir ziyaretçi akını söz konusu oldu. Şehrin çok çok kapasitesinin üzerinde araç girişi söz konusu. 1300'e yakın sadece tur otobüsünün geldiğini biliyoruz aynı zamanda dün akşamki rakamlarla söylüyorum, 100 bini aştı gelen araç sayısı. Bu çok önemli. Bu emniyetimizin tespitleri. Şehir içerisinde bazı noktaları gün içerisinde tek yöne çevirdik. Trafik tamamen kilitlendi. Özellikle hafriyat kamyonları ve bazı yüklü araçların şehir merkezine girişine izin vermedik fakat bunun da ötesinde önümüzdeki dönem Kırkpınar Yağlı Güreşleri var. Bizim oturup ciddi manada değerlendirme yapıp ona göre trafik düzenlememiz lazım. Sevindirici olan güvenlikle ilgili alınan tedbirlerin sonuç verdiğini görüyoruz. Otopark yetersiz oldu ama bir kargaşa, kaos söz konusu olmadı. Festival alanında alınan güvenlik tedbirlerinin etkisini gördük. Bu da bizim için memnuniyet verici."

Edirne\'deki Kakava-Hıdırellez Şenliği\'ne 100 Bini Aşkın Araç Giriş Yaptı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Edirne'deki Kakava-Hıdırellez Şenliği'ne 100 Bini Aşkın Araç Giriş Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'deki Kakava-Hıdırellez Şenliği'ne 100 Bini Aşkın Araç Giriş Yaptı - Son Dakika
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