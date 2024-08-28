Edirne'deki Kalker Ocağı Kapatılmalıdır

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(EDİRNE) - Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Vaysal köyü sakinleri, kalker ocağı kırma eleme tesisinin hayatlarını olumsuz etkilediğini belirterek tesisin kapatılmasını istedi. Köyde yaşan Erkan Dumancı, "Burası yemyeşildi, hayvancılık yapardık. Suyumuzu da rahat içerdik, hayvanımızı da rahat otlatırdık. Vatandaş sağlıklı et yerdi" dedi.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Vaysal köyündeki kalker ocağı kırma eleme tesisindeki tozdan olumsuz etkilenen köy halkı, tesisin kapatılmasını istiyor. Eski CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, bugün bölge halkının sorunları dinledi.

"Tarım arazileri burada yok ediliyor"

Köyde yaşan Erkan şunları kaydetti:

"Burası yemyeşildi, hayvancılık yapardık. Suyumuzu da rahat içerdik, hayvanımızı da rahat otlatırdık. Vatandaş sağlıklı et yerdi. Ağaçların diğer tarafında, 5 metre ileride tarım yapılan alan var. Çıkan ayçiçeğine bakalım. Serçe parmağım kadar sapları var. Yok, olmadı. Döllenme olmadı. Tarım arazileri burada yok ediliyor."

"İnsanlar toz yutuyor"

Gaytancıoğlu ise şunları söyledi:

"Köy halkı hep beraber olmuş, bu taş ocağını istemiyor çünkü doğaya zarar veriyor. Ormana zarar veriyor. Sulara zarar veriyor. Hayvancılık yapılamaz durumda. Tarlalar sürülemez duruma gelmiş. İnsanlar toz yutuyor. Taş ocaklarının doğaya verdiği en büyük zarar her taraf toz içinde. Saman balyaları hayvancılıkta yem olarak kullanılır. Bunlar toz içinde olduğu için hayvan da yemez. Dolayısıyla tarladaki tüm saman boşa düşmüş oldu."

"İnsanların akciğer sağlığı önemli bu konuda"

Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Başkan Ayten Eren de şöyle konuştu:

"Müthiş bir toz oluşuyor. Her ne kadar proje tanıtım dosyalarında 'Toz önlenecek' deniliyorsa da hafriyat yapan kamyonlar bile ciddi toz yüküne sahip oluyor. İnsanların akciğer sağlığı önemli bu konuda. Bu konuda herhangi bir sağlık taraması yapılmamış. Trakya kırsalında, kanser ve bu tür hastalıkların arttığı biliniyor. Ciddi bir konu, devletin önüne koymasını öneriyoruz. Su kaynaklarının da kaçtığını söylüyor köyde görüştüğümüz insanlar. 'İki su kuyumuz vardı' diyor Vaysal köyü, 'Üçüncü kuyu açmak zorunda kaldık ama hala su yetersiz' diyor köy ihtiyaçları için."