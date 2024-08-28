Edirne'deki Kalker Ocağı Kapatılmalıdır - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Edirne'deki Kalker Ocağı Kapatılmalıdır

Geniş Video İzle

Edirne'nin Lalapaşa ilçesindeki Vaysal köyü sakinleri, kalker ocağı kırma eleme tesisinin hayatlarını olumsuz etkilediğini belirterek tesisin kapatılmasını istiyor. Köy halkı tarım arazilerinin yok edildiğini ve insanların toz yuttuğunu dile getiriyor.

28.08.2024 18:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(EDİRNE) - Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Vaysal köyü sakinleri, kalker ocağı kırma eleme tesisinin hayatlarını olumsuz etkilediğini belirterek tesisin kapatılmasını istedi. Köyde yaşan Erkan Dumancı, "Burası yemyeşildi, hayvancılık yapardık. Suyumuzu da rahat içerdik, hayvanımızı da rahat otlatırdık. Vatandaş sağlıklı et yerdi" dedi.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Vaysal köyündeki kalker ocağı kırma eleme tesisindeki tozdan olumsuz etkilenen köy halkı, tesisin kapatılmasını istiyor. Eski CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, bugün bölge halkının sorunları dinledi.

"Tarım arazileri burada yok ediliyor"

Köyde yaşan Erkan şunları kaydetti:

"Burası yemyeşildi, hayvancılık yapardık. Suyumuzu da rahat içerdik, hayvanımızı da rahat otlatırdık. Vatandaş sağlıklı et yerdi. Ağaçların diğer tarafında, 5 metre ileride tarım yapılan alan var. Çıkan ayçiçeğine bakalım. Serçe parmağım kadar sapları var. Yok, olmadı. Döllenme olmadı. Tarım arazileri burada yok ediliyor."

"İnsanlar toz yutuyor"

Gaytancıoğlu ise şunları söyledi:

"Köy halkı hep beraber olmuş, bu taş ocağını istemiyor çünkü doğaya zarar veriyor. Ormana zarar veriyor. Sulara zarar veriyor. Hayvancılık yapılamaz durumda. Tarlalar sürülemez duruma gelmiş. İnsanlar toz yutuyor. Taş ocaklarının doğaya verdiği en büyük zarar her taraf toz içinde. Saman balyaları hayvancılıkta yem olarak kullanılır. Bunlar toz içinde olduğu için hayvan da yemez. Dolayısıyla tarladaki tüm saman boşa düşmüş oldu."

"İnsanların akciğer sağlığı önemli bu konuda"

Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Başkan Ayten Eren de şöyle konuştu:

"Müthiş bir toz oluşuyor. Her ne kadar proje tanıtım dosyalarında 'Toz önlenecek' deniliyorsa da hafriyat yapan kamyonlar bile ciddi toz yüküne sahip oluyor. İnsanların akciğer sağlığı önemli bu konuda. Bu konuda herhangi bir sağlık taraması yapılmamış. Trakya kırsalında, kanser ve bu tür hastalıkların arttığı biliniyor. Ciddi bir konu, devletin önüne koymasını öneriyoruz. Su kaynaklarının da kaçtığını söylüyor köyde görüştüğümüz insanlar. 'İki su kuyumuz vardı' diyor Vaysal köyü, 'Üçüncü kuyu açmak zorunda kaldık ama hala su yetersiz' diyor köy ihtiyaçları için."

Kaynak: ANKA

Lalapaşa, Edirne, Çevre, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edirne'deki Kalker Ocağı Kapatılmalıdır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:54 RTÜK’ten 4 TV ve 1 radyo kanalına para cezası RTÜK'ten 4 TV ve 1 radyo kanalına para cezası
16:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biraz kafanı çalıştır“ dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biraz kafanı çalıştır" dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü
16:29 Kayıp Narin Güran’la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir Kayıp Narin Güran'la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir
14:55 Babaları tarafından öldürülen 3 çocuğun cenazesinde imam helallik istemedi Babaları tarafından öldürülen 3 çocuğun cenazesinde imam helallik istemedi
14:35 İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı Gazze’ye gitmek için yola çıktılar İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı! Gazze'ye gitmek için yola çıktılar
09:19 4 ay önce anne olan Yıldız Çağrı Atiksoy eski formuna döndü Mayolu pozlarıyla şov yaptı 4 ay önce anne olan Yıldız Çağrı Atiksoy eski formuna döndü! Mayolu pozlarıyla şov yaptı
08:54 Taksi bile daha ucuz hale geldi Veliler kara kara düşünüyor Taksi bile daha ucuz hale geldi! Veliler kara kara düşünüyor
08:51 Düğün tarihi ile mekan belliydi Acun Ilıcalı ve sevgilisi günler kala karar değiştirdi Düğün tarihi ile mekan belliydi! Acun Ilıcalı ve sevgilisi günler kala karar değiştirdi
08:49 İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu ameliyat oldu İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu ameliyat oldu
08:10 Fenerbahçeli futbolculardan Galatasaray’ın elenmesi sonrası olay paylaşımlar Fenerbahçeli futbolculardan Galatasaray'ın elenmesi sonrası olay paylaşımlar
07:49 Devrim Özkan, sevgilisi Lucas Torreia’yı maçında yalnız bırakmadı Devrim Özkan, sevgilisi Lucas Torreia'yı maçında yalnız bırakmadı
07:46 Dev geliri kaçırdık Young Boys’a elenen Galatasaray, 1 milyar liradan oldu Dev geliri kaçırdık! Young Boys'a elenen Galatasaray, 1 milyar liradan oldu
07:30 Yediği gol sonrası adeta delirdi İşte Muslera’nın Young Boys oyuncusuna tekme attığı anlar Yediği gol sonrası adeta delirdi! İşte Muslera'nın Young Boys oyuncusuna tekme attığı anlar
07:03 Rahat tavırlarıyla kahvehaneye giren şahıs, işletmeciyi böyle bıçakladı Rahat tavırlarıyla kahvehaneye giren şahıs, işletmeciyi böyle bıçakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 19:41:16. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne'deki Kalker Ocağı Kapatılmalıdır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement