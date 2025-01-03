Edirne Emekliler Maaş Zamlarına Tepki Gösterdi

Yerel

(EDİRNE) - Edirne'de emekliler 2025 yılında maaşlarına yapılan zammı yetersiz bularak tepki gösterdi. Mustafa Çekirge, "Çok düşük verdiler. Bir poşet bin lira. Şuraya bak, 5 dakikada bin lira harca git. Nasıl geçineceğiz, hiç geçinemeyiz. Biz hayatı iyi, kötü atlattık. Çoluk çocuk, torunlar nasıl geçinsin ki" dedi.

TÜİK'in aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, emeklilere ve memurlara yılın ilk altı ayı için yapılacak zam oranları belli oldu. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15,75, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 11,54 zam yapılacak. Edirne'de emekliler, maaşlarının az olduğunu, geçinmenin zor olduğunu ifade etti.

"Ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız"

Emekli Eşref Gülhan, emekli maaşının yetersiz olduğunu belirterek, "Yapacak bir şey yok. En aşağı 20 bin lira olmasını beklerdik. Rahat, huzurlu yaşamak için biraz sıkıntı çekeriz tabi ki ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız" dedi.

Emekli Mustafa Çekirge, "Çok düşük verdiler. Bir poşet bin lira. Şuraya bak, 5 dakikada bin lira harca git. Nasıl geçineceğiz, hiç geçinemeyiz. Biz hayatı iyi kötü atlattık. Çoluk çocuk, torunlar nasıl geçinsin ki? 5-6 yaşında çocuğa el öpme parası veriyorum. 'Oğlum bununla çikolata al' diyorum. 'Ne çikolatası dede, bunu ben ekmek parası yapacağım' diyor. Çok gülünç duruma düştük" diye konuştu.

"Buradaki insanlara üzülüyorum"

Bir emekli vatandaş da, "Ne diyeyim, bir şey demek istemiyorum artık ne desem yanlış olur. İyileştirme beklemem için bir devir daim olması lazım. Değişiklik olması lazım, değişmeden bir şey olmaz. Sadece bizi kandırırlar, başka bir şey olmaz ama bu insanların daha ne kadar sabır var, onu da bilmiyorum. Bakmakla yetiniyoruz. Ben hem Almanya hem buradan emekliyim. Buna rağmen hayat çok zor. Yazık, buradaki insanlara üzülüyorum" diye konuştu.

Emekli Murat Özünal da, "Yetmez bu şartlarda, onun için çok az. Asgari ücret de, emekli maaşları da az. Ben emekli olduğumda asgari ücretten fazla maaş alıyordum. Şu an aramızdaki fark epey açıldı. Geçiniyoruz ama çok mağdur olarak geçiniyoruz" dedi.