Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı törenle kutlandı - Son Dakika
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Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı törenle kutlandı

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Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı törenle kutlandı Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

25.11.2024 20:10  Güncelleme: 20:21
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Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı törenle kutlandı

EDİRNE - Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı. Vatandaşlar, törende araçların geçişi sırasında atılan çeşitli ikramlardan alabilmek için birbiriyle yarıştı.

Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı dolayısıyla düzenlenen törenler Atatürk heykeli önünde başladı. Çelenk sunumuyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kutlamalar daha sonra, Atatürk Bulvarı'nda devam etti.

25 Kasım, Edirne'nin en önemli tarihi günü olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Filiz Akın, bu tarihi günde Edirne'nin kurtuluşunu gururla, onurla yaşayarak paylaştığını aktardı.

Kutlamalar şehrin kurtuluşunu simgeleyen seremoni ile başladı. Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşu, öğrenciler tarafından temsili olarak canlandırıldı. Öğrenciler tarafından Edirne Valisi Yunus Sezer'e Türk Bayrağı teslim edildi.

Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu. Halk oyunları gösterileri, protokol ve vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Törende okullar, kurumlar ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı birlik de geçiş yaptı.

Törende, Edirne esnafının geçişi sırasında vatandaşlara araçlardan badem ezmesi, süpürge, şekerleme ve ekmek arası ciğer gibi çeşitli hediyeler atıldı. Vatandaşlar ikramlardan alabilmek için birbirleriyle yarıştı.

Edirne'nin kurtuluşu törenleri, esnafın geçişinin ardından sona erdi.

Edirne\'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı törenle kutlandı
Kaynak: İHA

Edirne, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı törenle kutlandı - Son Dakika

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