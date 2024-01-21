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Edirne'nin köylerinde kar ile mücadele devam ediyor - Son Dakika
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Edirne'nin köylerinde kar ile mücadele devam ediyor

Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, Edirne'de etkili olan kar yağışının ardından, vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için kar ile mücadeleye devam ediyor. Yüksek kesimlerde kalan bazı köylerin yolları kar ile kaplandı ve ekipler, karla mücadele çalışmalarını sürdürdü.

Edirne\'nin köylerinde kar ile mücadele devam ediyor
21.01.2024 - 20:00,  Güncelleme: 20:06
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Edirne'nin köylerinde kar ile mücadele devam ediyor

EDİRNE - Edirne'de etkili olan kar yağışının ardından, Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için kar ile mücadeleye devam ediyor.

Edirne'de dün başlayan kar yağışının, akşam saatlerinde etkisini artırmaya başlaması nedeniyle, yüksek kesimlerde kalan bazı köylerin yolları kar ile kaplandı. Bunun üzerine harekete geçen Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele kapsamında, Keşan ilçesine bağlı Gökçetepe ve Altıntaş köyleri ile Uzunköprü ilçesine bağlı Harmanlı ve Süleymaniye köylerinde çalışma yaptı.

Ekipler, vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için greyderler ile yollardaki karları temizlerken, kar yağışına karşı buz çözücü solüsyon döktü.

Kaynak: İHA
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