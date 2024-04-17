Edirne Süt Üreticileri Birliği Başkanı, çiğ süt fiyatlarındaki zamı eleştirdi - Son Dakika
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Edirne Süt Üreticileri Birliği Başkanı, çiğ süt fiyatlarındaki zamı eleştirdi

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Edirne Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Suiçmez, Ulusal Süt Konseyi tarafından yapılan çiğ süt fiyatlarına yapılan zamı eleştirerek üreticinin sütün litresini daha yüksek bir fiyata satması gerektiğini belirtti. Suiçmez, bu durumun hayvan kesimlerini artırabileceğini ve üreticilerin maddi sıkıntılar yaşadığını ifade etti.

17.04.2024 17:03
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Edirne Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Suiçmez, Ulusal Süt Konseyi tarafından çiğ süt fiyatlarına yapılan 1 lira 5 kuruşluk zamma tepki gösterdi. Suiçmez, "Sonumuz hüsran. Üretici, '10 tane satarım, 1 milyon toplarım. Bankaya faize yatırırım, her ay 50 bin TL alırım' diyor" açıklamasını yaptı.

Ulusal Süt Konseyi tarafından çiğ sütün fiyatı, yüzde 8,5 oranında zam yapılarak 1 Mayıs'tan geçerli olmak üzere 14,65 TL olarak belirlendi. Edirne Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Suiçmez, süt fiyatlarındaki 1 lira 5 kuruş artışa tepki göstererek üreticin sütün litresini 18 lira 50 kuruşa satması gerektiğini ifade etti.

"DİŞİ HAYVANLAR KESİME GİDİYOR"

Suiçmez, bugün birlik binasında düzenlediği basın toplantısında şunları kaydetti:

"Hayvanlar kesiliyor, inekler, anaçlar gidiyor. Geçtiğimiz pazartesi günü Edirne Canlı Hayvan Borsası'nda kesilen hayvan sayısı 27 dana, 27 dişi inek. Hadi bakalım. Bunu anlatıyoruz. Bu süt fiyatlarıyla bu dişi hayvanların kesilmesini önleyemeyiz. Kırmızı et ihtiyacımızı erkek hayvanlar karşılaması lazım. Ben gerçekleri söylüyorum. Yukarıdakiler ister bunu değerlendirir ister değerlendirmez. Sonumuz hüsran. Üretici, '10 tane satarım, 1 milyon toplarım. Bankaya faize yatırırım ben her ay 50 bin TL alırım' diyor. Doğru bir yaklaşım değil ama ne yapsın adam, son çare.  Yemci sessiz sedasız. 600 lira olmuş yemin torbası. Tüketici de haklı raflarda 50 liradan aşağı süt yok. Bu çözüm değil. 2 yıldan beri 3 milyar dolarlık yurt dışından hayvan getirmişiz. Sırf kırmızı et ihtiyacını karşılamak için. Dişi hayvanların kesimine şimdi önlem alırsak bunun bize geri dönüşü en az 2,5- 3 yıl. Her geçen süre bizim aleyhimize işliyor. Derdimiz bu, köylerde hayvan yok. Üreticinin eline geçecek net rakam 18- 18,5 lira olması lazım."

Edirne Süt Üreticileri Birliği Başkanı, çiğ süt fiyatlarındaki zamı eleştirdi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Edirne Süt Üreticileri Birliği Başkanı, çiğ süt fiyatlarındaki zamı eleştirdi - Son Dakika

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