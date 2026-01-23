Edirne'de Kapatılan Ulus Pazarı Esnafı: Pazarın Doğrudan Belediyeye Bağlanmasını İstiyoruz - Son Dakika
Edirne'de Kapatılan Ulus Pazarı Esnafı: Pazarın Doğrudan Belediyeye Bağlanmasını İstiyoruz

23.01.2026 14:36  Güncelleme: 15:59
Edirne'de kapatılan Ulus Pazarı esnafı, pazarı doğrudan Edirne Belediyesi'ne bağlamak için talepte bulundu. Esnaf, SGK borcuna başka bir çözüm bulunmasını ve pazarın üçüncü kişilere devredilmemesini istiyor.

(EDİRNE) - Edirne'de kapatılan Ulus Pazarı esnafı, kapatılan pazarın Edirne Belediyesi'ne bağlanmasını talep etti. Esnaf Serkan Çelik, "Belediyemizden talebimiz; SGK borcuna başka bir çözüm getirilmesi, kooperatif, dernek, oda vb. üçüncü kişi ve kurumların aradan kaldırılarak, pazarımızın doğrudan belediye bünyesine bağlanmasıdır" dedi.

Edirne'de kapatılan Ulus Pazarı esnafı, Edirne Belediyesi önünde açıklama yaptı. Esnaf adına konuşan Serkan Çelik, şunları söyledi:

"Ulus Pazarı 16 Ocak 2026 tarihinden itibaren kapatıldı. Belediye Başkanımız, 'Esnafla helalleştik bu bizim için kıymetliydi' açıklamasında bulundu. Ancak pazar esnafı adına helalleşildiği söylenilen kurum, esnafı gerçek manada temsil etmemektedir. Bildiğniiz üzere belediyemizin pazarın kapatıldığı yönünde ilk duyuru bu değildi. Belediye Başkanımız, ilk açıklamasında pazarı kapatma gerekçesi olarak pazar yönetiminin usulsüzlükleri ve yapılan ikazlara rağmen gerekli düzenlemelere gidilmemesini gösterdi. ve 'Edirne Belediyesi olarak hiçbir yerde ranta müsaade etmeyeceğiz' dedi. Çok haklıydı.

Bu açıklamalarla birinci kapanma sürecine giren pazar, pazar yönetiminin idare mahkemesine kararı durdurma başvurusuyla yeniden açıldı. Durdurma kararı süresi olan bir ayın sonunda pazar yeniden kapatıldı. Ancak bu defa SGK borcu başroldeydi ve usulsüzlükleri nedeniyle anlaşmazlık yaşanılan pazar yönetimiyle kapıların sert kapatılmadığı ve esnaf ile helalleşildiği açıklamalarıyla. Bizim görüşümüz Belediye Başkanımızın pazarı kapatma kararındaki önceliği pazardaki usulsüzlüklere karşı durmaktı ve buna çözüm olarak pazarı kapatma doğrultusunda ilerledi. Evet, belediye borçları ödenmeliydi ancak bu borcun faturası esnafa kesilmemeliydi.

Esnaflar olarak belediyemizden bizim talebimiz; SGK borcuna başka bir çözüm getirilmesi, pazarımızın yerli yerinde kalması ve esnafı temsil etmeyen, esnafın üzerinden kendilerine rant kapısı açması ihtimali olan hem belediyemizi hem pazar esnafını zor durumda bırakabilecek kooperatif, dernek, oda vb. üçüncü kişi ve kurumların aradan kaldırılarak pazarımızın doğrudan belediye bünyesine bağlanmasıdır."

Kaynak: ANKA

