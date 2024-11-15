Edirne Üreticilerinden Kuraklık Talebi - Son Dakika
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Edirne Üreticilerinden Kuraklık Talebi

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Edirne'de buğday üreticileri, kuraklık sigortası talep ediyor, maliyet artışından şikayet ediyor.

15.11.2024 14:50
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(EDİRNE) - Edirne'de üreticiler, buğdayın kuraklık sigortası kapsamına alınmasını talep etti. Üretici Selami Öztürk, "Ufak bir yağmur yağdığında tohum bozulacak. Bu sefer maliyetler daha çok katlayacak. Bunların geniş kapsamlı kuraklık sigortası kapsamına alınması lazım ama maalesef alınmıyor" dedi.

CHP 27'inci dönem Edirne Milletvekili, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu, Havsa İlçesine bağlı Kuzucu köyünde yaşayan buğday üreticilerinin sorunlarını dinledi. Üreticiler, sezonda buğdayını satmak zorunda kaldıklarını, buğday satış fiyatındaki artıştan dolayı maddi kayıp yaşadıklarını ifade etti. Üretici Selami Öztürk, buğdayda ton başına bin 750 lira fark ödemesinin hala verilmediğini aktardı.

"Ufak bir yağmur yağdığında tohum bozulacak"

Okan Gaytancıoğlu, "Buğdayı kaç paraya sattın? Bir de dediler ki, 'size ton başına bin 750 lira para vereceğiz' dediler. Bu parayı aldınız mı? Şu anda borsada buğday fiyatı 12-13 lira. Buğdayın parasını sen faize yatırsaydın ne olurdu" dedi.

Üretici Selami Öztürk ise şunları söyledi:

"En iyi 8 bin 250, en fazla 9 bin lira. Tarım git gide çıkmaza giriyor. Fiyat, girdi mücadelesi bir de doğayla mücadele ediyoruz. Her taraf kurak. Ekseniz ne olacak? Az yağmurla olacak gibi değil. Ekip işimizi bitiyoruz. Ufak bir yağmur yağdığında tohum bozulacak. Bu sefer maliyetler daha çok katlayacak. Bunların geniş kapsamlı kuraklık sigortası kapsamına alınması lazım ama maalesef alınmıyor."

Üretici Sami Öztürk ise, "4 lira kaybımız, yüzde 50 zararımız var. Bekletebilenler için 13 lira ama biz sattık. 4-5 lira zararımız var" diye konuştu.

Edirne Üreticilerinden Kuraklık Talebi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Edirne Üreticilerinden Kuraklık Talebi - Son Dakika

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