Edirne ve Düzce Odaları Kıyaslama Toplantısı - Son Dakika
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Edirne ve Düzce Odaları Kıyaslama Toplantısı

Edirne ve Düzce Odaları Kıyaslama Toplantısı

Edirne ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odaları, kalite ve akreditasyon çalışmalarını kıyasladı.

29.03.2025 12:41
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Edirne ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odaları kıyaslama çalışmaları programı çerçevesinde bir araya geldi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) Oda ve Borsaların iş dünyası nezdindeki saygınlığının artırılmasını, odalarda sunulan hizmet türlerinin genişletilmesini, hizmet kalitesinin iyileştirilmesini ve Türk Oda Sisteminin Avrupa Oda Sistemine uyumunun sağlanmasını amacıyla kurmuş olduğu Akreditasyon Sistemi dahilinde, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası adına Genel Sekreter vekili Aydoğan Girgin, Kalite, Yönetim ve Akreditasyon Sorumlusu Elif Nur Eler, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Uzmanı Elvan Hasekili kıyaslama çalışmalarında bulunmak üzere Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

Türkiye 3.'sü olduğu dönemden bu yana A sınıfı olan Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın çalışmalarını aktarmak üzere Genel Sekreter Yardımcıları Zeynep Cebeci, Engin Çavuş ile Kalite Eğitim ve Özel Kalem Müdürü Vildan Yılmaz toplantıda hazır bulunurken, kıyaslama toplantısında Akreditasyon Sistemi ve DTSO ile ETSO'nun yapmış olduğu çalışmalar hakkında detaylı görüşmeler yapıldı. İyi uygulamalar ile yeni akreditasyon standardı gereklilikleri konularında karşılıklı olarak bilgi alışverişinde bulunuldu.

Her iki odanın kalite ve TOBB Akreditasyon Sistemi dahilinde yapmış oldukları faaliyetler ve iyi uygulamalar, Akreditasyon Sistemi Standartlarının tüm maddeleri karşılaştırılarak ele alındı ve elde edilen sonuçlar değerlendirildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Ekonomi, Edirne, Finans, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edirne ve Düzce Odaları Kıyaslama Toplantısı - Son Dakika

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