Edirne Ziraat Odası\'ndan Mazot Desteği Talebi

(EDİRNE) - Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, tarımda sürdürülebilirliğin devam etmesi için mazottaki ÖTV ve KDV'nin kaldırılması talebinde bulundu.

Edirne'de 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve üreticiler katıldı. Üreticilerin, anıta çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Edirne Ziraat Başkanı Arabacı, burada yaptığı konuşmada, üreticilere verilen desteklerin zamanında ödenmesini gerektiğini ifade etti.

Arabacı, şunları kaydetti:

"2024 yılında, buğdayda verim olarak çok sıkıntı yaşamadık ama ayçiçeğinde neredeyse hiç biçemediğimiz tarlalar oldu. 2024 yılı zorlu bir süreçten geçti. 2024 yılında üreticilerimiz buğdaydan para kazanamadı. Ayçiçeğinden zarar eder hale geldi. Çeltikte, Tunca Nehri sulamalarımızda sıkıntılar yaşandı. O bölgede verim düşüklükleri oldu ama il geneline baktığımızda çok ciddi bir verim kaybı yaşanmadı. Bu yıl da suyla ilgili ciddi sıkıntı olabilir diye düşünüyoruz. Yağışlar devam eder inşallah, böyle bir sıkıntı yaşamayız.

Maliyetlerimizi düşürmek adına üreticilerimizin bakanlığımızdan talebi, mazottaki ÖTV'yi ve KDV'yi üreticimizden hiç almasın. Neden? 2025 yılı ekilişimize Eylül 2024'te başladık. ve bunun mazot desteğini 2026 yılının ocak-şubat aylarında alacağız. 13-14 ay sonra bu desteği alıyoruz. Tarımda sürdürebilirlik ve üreticimize destek olsun diye bakanlığımızdan bunu talep ediyoruz."