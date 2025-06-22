EDPOD, Hava Kuvvetleri Envanterinde - Son Dakika
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EDPOD, Hava Kuvvetleri Envanterinde

EDPOD, Hava Kuvvetleri Envanterinde
22.06.2025 13:13
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Bakan Kacır, milli EDPOD'un Hava Kuvvetleri envanterine girdiğini açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "EDPOD, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde" açıklamasında bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) ana yükleniciliğinde geliştirilen Elektronik Destek Podunun (EDPOD), gerçek radar sistemlerine karşı uçuşlu testleri başarı ile tamamlayarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdiğini açıkladı.

Elektronik harpte oyun değiştirecek sistem olarak da anılan "EDPOD"un Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmesini sosyal medya hesabından değerlendiren Bakan Kacır, "F-16 Elektronik Destek Podumuz Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde. TÜBİTAK BİLGEM'in geliştirdiği Elektronik Destek Podu (EDPOD), gerçek radar sistemlerine karşı uçuşlu testleri başarı ile tamamladı; Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi. Savunma teknolojilerinde ülkemizin dışa bağımlılığını azaltma hedefiyle geliştirilen EDPOD, elektronik harp yeteneklerimize stratejik katkı sağladı. F-16 uçaklarına entegre edilmiş radar sinyal algılayıcı taktik elektronik destek podu EDPOD; düşmanın hedef tespit ve takip, füze güdüm ve hedef aydınlatma radarlarına ait sinyalleri algılayabilen, tehditleri tanımlayabilen, kayıt altına alabilen ve hassas yer kestirimini yapabilen ileri düzey bir elektronik harp sistemi. Yerli ve milli imkanlarla geliştirildi. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyor, milli sistemlerin geliştirilmesinin önünü açan Milli Savunma Bakanlığımıza ve Savunma Sanayii Başkanlığımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Elektronik savaşlarda kritik rol

Türkiye'nin savunma teknolojilerinde dışa bağımlılığını azaltma hedefi doğrultusunda geliştirilen EDPOD, envantere alındı. Milli Teknoloji Hamlesinin önemli çıktılarından biri olan ve TÜBİTAK BİLGEM öncülüğünde yürütülen EDPOD'un envantere kazandırılması, Türkiye'nin elektronik harp yeteneklerine stratejik katkı sağlıyor. EPOD, elektronik harp alanında millileştirme çalışmalarının önemi ve muharebe alanında kritik bir rol oynuyor.

Test ve analiz merkezleri de devrede

EDPOD Görev Veri Dosyası Hazırlama, Test ve Analiz Laboratuvarı da devreye girdi. EDPOD, F-16 uçaklarına entegre edilmiş bir radar sinyal algılayıcı taktik elektronik destek podu olarak, düşmanın hedef tespit ve takip, füze güdüm ve hedef aydınlatma radarlarına ait sinyalleri algılayabilen, tehditleri tanımlayabilen, kayıt altına alabilen ve hassas yer kestirimini yapabilen ileri düzeyde bir elektronik harp sistemidir.

Dışa bağımlıklık ortadan kalkıyor

Muadil yabancı menşeili sistemlerle karşılaştırıldığında üstün özellikler sunan EDPOD, kritik birimlerinin yerli ve milli imkanlarla TÜBİTAK bünyesinde geliştirilmesi sayesinde bu alanda dışa bağımlılığı ortadan kaldırıyor. EDPOD, tehdit bilgilerini tüm silahlı kuvvetler unsurlarıyla paylaşabiliyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel EDPOD, Hava Kuvvetleri Envanterinde - Son Dakika

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