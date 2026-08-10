Edremit Belediye Başkanı Ertaş ve 19 Belediye Meclisi üyesi YENİ Parti’ye katıldı

(BALIKESİR) - CHP'den istifa eden Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ile 19 Belediye Meclisi üyesi YENİ Parti'ye katıldı.

Başkan Ertaş ve Edremit Belediyesi Meclisi üyelerinin YENİ Parti'ye katılımı dolayısıyla partinin Edremit İlçe Başkanlığı'nda tören düzenlendi.

Ertaş ve Meclis üyelerini, YENİ Parti Edremit İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş, Kadın Kolları Başkanı Songül Toplamaoğlu, parti yöneticileri ve çok sayıda partili karşıladı.

Törende konuşan YENİ Parti Edremit İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş, partinin kuruluş sürecinde olağan dışı süreçlerden geçtiklerini belirterek, YENİ Parti çatısı altında siyaset yapma kararı aldıklarını söyledi.

Yalçıntaş, "Biliyorsunuz, uzun badireler atlattık, partimiz olağan dışı süreçlerden geçti. Ama bizi seçen iradenin görüşüyle, bizleri buralara getiren iradenin görüşüyle biz de YENİ Parti çatısı altında siyasetimize devam etme kararı aldık. Yolumuz uzun, yolumuz mücadeleci bir yol. Ama bu yolda da iktidar yolunda sizlerle birlikte omuz omuza olmaktan gurur duyuyorum. Değerli başkanıma, meclis üyelerimize, hepinize hayırlı olsun" diye konuştu.

"HALKIN VE SEÇMENİMİZİN SESİNE KULAK VERDİK"

Belediye Başkanı Ertaş ise konuşmasında şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi bizim partimiz arkadaşlar. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi ile kurumsal bir çekişmemiz olmaz, olamaz. O, Atatürk'ün bize emaneti. Ama maalesef ne acıdır ki Atatürk'ün emanetine edilen ihanetler bu zor günleri yaşamamıza sebep oldu. Birlikte yol aldığımız, daha doğrusu iktidar yolunda yol aldığımız arkadaşlarımızla birlikte halkın sesine, toplumun sesine, seçmenimizin sesine kulak vererek böyle bir yol ayrımı yaşadık. Bu yol ayrımında, iktidar yolunda birçok milletvekilimiz genel başkanımızla birlikte YENİ Partimizi kurdular."

"YENİ PARTİ İKTİDARIN PARTİSİ OLACAKTIR"

YENİ Parti'nin kısa sürede örgütlenmesini tamamlayarak iktidara yürüyeceğini kaydeden Ertaş, birçok belediye başkanı ile görüştüğünü ve YENİ Parti'ye katılımların sürdüğünü söyledi.

YENİ Parti'nin halkın iradesiyle ortaya çıktığını ifade eden Ertaş, "YENİ Partimiz ülkemizde iktidarın partisi olacaktır. Halkımızın da takdiriyle en kısa sürede yapılacak sandıkta iktidar olacak. Çünkü kimsenin, üç kişinin, beş kişinin birleşerek kurduğu bir parti değil. Halkın kurdurttuğu, halkın kurmak için yola çıkarttığı ekipler tarafından kuruldu" dedi.

Karar sürecinde vatandaşlardan gelen görüşlerin kendileri açısından önemli olduğunu belirten Ertaş, "Ben de sokaktaki insanın sesine kulak vermek zorundaydım. Bir tarafta kalbimin sesi zaten böyleydi. Ama sokaktaki insanların bizi yönlendirmesiyle, 'Hadi artık, ne zaman kurulur yeni partimiz' şeklindeki talepleriyle bu sürece geldik. 'Atatürk'ün partisine ihanet ediliyor' dedikçe, bu bizim daha da doğru bir yolda olduğumuzu göstermiş oldu" dedi.

ERTAŞ VE MECLİS ÜYELERİ ÜYELİK FORMLARINI İMZALADI

Ertaş, kendisiyle birlikte 19 Belediye Meclisi'nin YENİ Parti'ye katılma kararını geçen günlerde yapılan toplantıların ardından aldıklarını belirtti.

Ertaş, "19 meclis üyesi arkadaşım ve ben YENİ Parti'ye katılma kararımızı geçtiğimiz günlerde yapmış olduğumuz toplantılarla aldık. Bugün de bu kararımızı üyelikle taçlandırmak üzere bir araya geldik. 19 arkadaşımla birlikte iktidara yürüyen YENİ Parti'nin üyesi olmanın gururunu yaşayacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ertaş ve törene katılan Belediye Meclis üyeleri, YENİ Parti üyelik formlarını sırasıyla imzaladı.