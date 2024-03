Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Vanspor FK\'yı ziyaret etti

Yerel

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, beraberindekiler ile birlikte Vanspor FK'nın antrenman yaptığı tesislerde ziyaret ederek başarı dileklerinde bulundu.

Ligde yakaladığı galibiyet serisini sürdürmek isteyen Vanspor FK, emin adımlarla yoluna devam ediyor. Lider Erokspor ile arasında 5 puan bulunan Vanspor FK, hafta sonu karşılaşacağı Yeni Mersin İdmanyurdu maçı için ise son hazırlıklarını sürdürüyor. Moral vermek için tesisleri ziyaret eden Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Vanspor FK'nın idmanını izledi. Daha sonra Kulüp Başkanı Feyat Kıyak, takımın teknik kadrosu ve futbolcularla sohbet eden Say, yeni sezon için başarı dileklerini iletti. 1. Lig yolunda Vanspor FK'ya başarılar dileyen Başkan Say; her zaman olduğu gibi bundan sonra da takımın yanında olacaklarını söyledi.

Vanspor FK Başkanı Feyat Kıyak ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Say; her zaman yanlarında olmalarından dolayı teşekkür etti. - VAN