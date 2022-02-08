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Edremit Belediyesi "Belediye başkanımızı zan altında bırakma çalışmalarına prim verilmeyecek" - Son Dakika

Edremit Belediyesi "Belediye başkanımızı zan altında bırakma çalışmalarına prim verilmeyecek"

08.02.2022 11:05
Edremit Belediyesi "Belediye başkanımızı zan altında bırakma çalışmalarına prim verilmeyecek"

Balıkesir'in Edremit Belediyesi, turistik Akçay Mahallesi plajında ki kaçak yapılar ile ilgili açıklama yaptı.

Balıkesir'in Edremit Belediyesi, turistik Akçay Mahallesi plajında ki kaçak yapılar ile ilgili açıklama yaptı.

Edremit Belediyesi'nden yazılı olarak yapılan açıklamada şöyle denildi; "Son birkaç gündür bir kısım sosyal medya hesapları üzerinden mahkeme kararı ile Edremit Belediye Başkanlığımıza kazandırılmış ve 14.01.2022 tarihi itibariyle mülkiyeti Belediye Başkanlığımız adına tescil edilen Akçay Kordon'da plaj olarak bilinen taşınmaz üzerindeki kaçak yapılar ile ilgili olarak her hangi bir hukuki işlem yapılmadığı iddiası ile özellikle Belediyemiz Vekillerinden Av. M. Sait Tekin üzerinden iftira mahiyetinde haksız ve hukuka aykırı ithamlarda bulunulmaktadır."

Yapılan açıklamada hukuki sürecin devam ettiği ifade edilen açıklamada "Söz konusu yerler ile ilgili her türlü yasal işlem önceden başlatılmış olup, hukuki çerçevede yapılması gereken her türlü iş ve işlem süreç içinde yerine getirilecektir. Konunun Edremit Kaymakamlığımız ile hiçbir ilgisi olmadığı gibi,bu süreç başından beri Belediyemizin bir başka avukatı tarafından yürütülmektedir."denildi.

Yapılan paylaşımların zan altında bırakmaya yönelik olduğunun altının çizildiği açıklamada "2013 yılından beri devam eden ve Belediye Başkanlığımızın taraf olmadığı bir davayı gündeme getirerek gerek Av. M. Sait Tekin'i gerekse Belediye Başkanımızı zan altında bırakma çalışmalarına prim verilmeyecek olup, bu konu ile ilgili yasal süreç başlatılmıştır" denildi. - BALIKESİR

Edremit Belediyesi Belediye başkanımızı zan altında bırakma çalışmalarına prim verilmeyecek
Edremit Belediyesi Belediye başkanımızı zan altında bırakma çalışmalarına prim verilmeyecek

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Edremit Belediyesi, Balıkesir, Edremit, Medya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Edremit Belediyesi 'Belediye başkanımızı zan altında bırakma çalışmalarına prim verilmeyecek' - Son Dakika


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