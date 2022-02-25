Edremit Belediyesi dört koldan yol yapıyor - Son Dakika
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Edremit Belediyesi dört koldan yol yapıyor

25.02.2022 20:48
Edremit Belediyesi dört koldan yol yapıyor

Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Edremit kent merkezinde yol çalışmalarına hızla devam ediyor.

Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Edremit kent merkezinde yol çalışmalarına hızla devam ediyor.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan da ekipleri ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Edremit Belediyesi'ne bağlı ekipler Edremit kent merkezi ağırlıklı olmak üzere ilçe genelinde çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yol düzenleme çalışmalarını hızlandırdı. Cumhuriyet Mahallesi 35. Sokak, Dere Sokak, 41. Sokak, Arıburnu Caddesi ve bağlantılı sokaklar, İnönü Caddesi ve bağlantılı sokaklarda yapılan mevcut çalışmaların bir hafta içinde tamamlanması hedefleniyor.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan da beraberinde Fen İşleri Müdürü Abdullah Kesici ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Bölge esnafının da sorunlarını dinleyen Başkan Arslan, "Kentimizin sorunlarını biliyoruz. Gerek altyapı çalışmaları, gerekse kötü hava şartlarından sonra çalışmalarımızı hızlandırdık. Esnafın ve vatandaşlarımızın daha fazla mağduriyet yaşamaması için önümüzdeki haftaya kadar bu çalışmaları bitireceğiz. Arkadaşlarımız altyapısı tamamlanmamış noktalarda tamirat çalışması, tamamlananlarda ise yeni yol düzenlemesine gidiyor. Bu çalışmalar Edremit genelinde devam edecek. Daha güzel bir Edremit için hız kesmeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - BALIKESİR

Edremit Belediyesi dört koldan yol yapıyor
Edremit Belediyesi dört koldan yol yapıyor
Edremit Belediyesi dört koldan yol yapıyor
Edremit Belediyesi dört koldan yol yapıyor
Edremit Belediyesi dört koldan yol yapıyor
Edremit Belediyesi dört koldan yol yapıyor

YORUMLAR
500
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Fen İşleri Müdürlüğü, Selman Hasan Arslan, Edremit Belediyesi, Edremit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Edremit Belediyesi dört koldan yol yapıyor - Son Dakika


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