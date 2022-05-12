Edremit Belediyesi'nde Filiz Uluç başkan vekili oldu - Son Dakika
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Edremit Belediyesi'nde Filiz Uluç başkan vekili oldu

12.05.2022 08:16
Edremit Belediyesi'nde Filiz Uluç başkan vekili oldu

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, başkent Ankara'da yapacağı görüşmeler ve ardından Enerji Kentler Birliği toplantıları için şehir dışına çıkınca yerine CHP'li Meclis Üyesi Filiz Sırma Uluç'u görevlendirdi.

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, başkent Ankara'da yapacağı görüşmeler ve ardından Enerji Kentler Birliği toplantıları için şehir dışına çıkınca yerine CHP'li Meclis Üyesi Filiz Sırma Uluç'u görevlendirdi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, belediye faaliyetleri ile ilgili görüşmelerde bulunmak üzere Başkent Ankara'ya gitti. Ardından Enerji Kentler Birliği tarafından düzenlenecek olan Meclis Toplantısı'na katılacak olan Başkan Arslan'ın, dönüşüne kadar CHP'li Meclis Üyesi Filiz Sırma Uluç Belediye Başkan Vekili olarak görev yapacak.

Edremit Belediye Başkan Vekili Filiz Sırma Uluç, hizmete devamlılığın esas olduğu anlayışı ile Başkan Arslan'ın dönüşüne kadar tüm iş ve işlemlerin eksiksiz olarak yerine getirilmesi için çalışacağını söyledi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Edremit Belediyesi'nde Filiz Uluç başkan vekili oldu - Son Dakika


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