Edremit Belediyesi\'nden sosyal dayanışma örneği

Balıkesir'in Edremit Belediyesi, bu yıl da Ramazan ayının dayanışma ruhunu ilçenin dört bir yanına yaymaya devam ediyor. Sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında hazırlanan alışveriş kartları, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzere mahalle muhtarlarına teslim ediliyor.

Edremit Belediyesi, yardımların en doğru noktaya ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşması amacıyla süreci mahalle muhtarlarıyla koordineli bir şekilde yürütüyor. Muhtarlar, kendi mahallelerindeki ihtiyaç sahiplerini belirleyerek, belediye tarafından sağlanan alışveriş kartlarını kendileri ulaştırıyor.

Dağıtılan alışveriş kartları sayesinde vatandaşlar, belirlenen marketlerden kendi ihtiyaçları doğrultusunda temel gıda ve temizlik ürünleri gibi ihtiyaçlarını diledikleri gibi seçip alabiliyor. Bu sayede hem yardımlaşmanın gizliliği korunuyor hem de vatandaşlara ihtiyaçlarını özgürce karşılama imkanı sunuluyor.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "Ramazan ayı paylaşmanın, birlik ve beraberliğin ayıdır. Sosyal belediyecilik ilkemiz gereği, ilçemizdeki hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Muhtarlarımızın da desteğiyle emanetleri asıl sahiplerine ulaştırıyoruz." dedi. - BALIKESİR