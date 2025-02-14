Edremit Belediyesi'nin Vergi Borçları Sıfırlandı

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(BALIKESİR) - Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Edremit Belediyesi ve Edremit Belediyesi Personel A.Ş.'nin tüm vergi borçlarının sıfırlandığını açıkladı. Gazicelal Mahallesi'nde mülkiyeti belediyeye ait olan ve üzerinde Adliye Binası bulunan taşınmaz, vergi borçlarına karşılık Maliye Hazinesi'ne devredildi.

Başkan Ertaş'ın 2015 yılında belediye başkan yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde, taşınmazın 6183 sayılı Kanunun Geçici 8. Maddesi kapsamında devredilmesi için başlatılan işlemler, aradan geçen 10 yıla rağmen tamamlanamamıştı. Belediye Başkanı seçildikten sonra konuyu yeniden gündeme alan Başkan Ertaş, yapılan görüşmeler sonucunda sürecin tamamlandığını açıkladı.

Başkan Ertaş, Gazicelal Mahallesi, 564 ada 165 parsel numaralı taşınmazın Maliye Hazinesi'ne devrinin gerçekleşmiş olduğunu ve Edremit Belediyesi ile belediye şirketi Edremit Belediyesi Personel A.Ş.'nin tüm vergi borçları sıfırlandığını açıkladı.

Ertaş, sürecin başarıyla tamamlanmasında katkı sağlayan Edremit Kaymakamlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Edremit Vergi Dairesi, Edremit Tapu Müdürlüğü ve ilgili kurumların personeline teşekkür ederek, belediyenin kamu kurumlarıyla iş birliğini güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı.