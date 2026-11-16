Edremit'in il olması için oda başkanları Belediye Başkanı Ertaş'la toplandı - Son Dakika
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Edremit'in il olması için oda başkanları Belediye Başkanı Ertaş'la toplandı

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Edremit\'in il olması için oda başkanları Belediye Başkanı Ertaş\'la toplandı
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Edremitli oda başkanları, Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ile Edremit'in il olması hedefi için yapılacak çalışmaları ve yol haritasını değerlendirdi. Toplantıda talebin tüm Körfez'in ortak beklentisi olduğu vurgulandı ve iş birliği konusunda görüş birliğine varıldı.

Edremit'in il olması hedefi doğrultusunda Körfez genelinde başlatılan ortak çalışma süreci devam ediyor. Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık'tan esnaf odası başkanlarının katılımıyla oluşturulan çalışma komisyonunun ardından Edremitli oda başkanları, Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ile bir araya geldi.

Edremit'in il olması yönündeki çalışmalar kapsamında, geçtiğimiz günlerde BESOB çatısı altında Burhaniye'de 23 esnaf odası başkanı bir araya gelmiş, Körfez ilçelerinin ortak hareket etmesi konusunda görüş birliğine varılarak 7 kişilik çalışma komisyonu oluşturulmuştu.

Bu kapsamda Edremitli oda başkanları, Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'la bir araya gelerek il olma hedefi doğrultusunda yapılacak çalışmaları, komisyonun faaliyetlerini ve önümüzdeki süreçte izlenecek yol haritasını değerlendirdi. Toplantıda, Edremit'in il olması talebinin yalnızca kent merkezinin değil, tüm Körfez'in ortak beklentisi olarak gündeme taşınmasının önemi vurgulandı. Oda başkanları arasında koordinasyon ve iş birliği içerisinde hareket edilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, toplantıya ilişkin açıklamasında: "Edremit'imizin il olma hedefi doğrultusunda oda başkanlarımızla bir araya gelerek yürütülecek çalışmaları ve önümüzdeki süreçte izlenecek yol haritasını değerlendirdik. Körfezimizin diğer ilçelerindeki oda başkanlarımızla yaptığımız görüşmelerin ardından bugün de Edremit'in il olması hedefine destek verilmesi, bundan sonraki adımlarda bilgi alışverişi ve iş birliği içerisinde hareket edilmesi konusunda görüş birliğine vardık. Bu talebin, kentimizin ve tüm Körfez'in ortak iradesiyle daha güçlü bir zemine taşınacağına inanıyorum. Destek ve katkıları için tüm oda başkanlarımıza teşekkür ediyor, Edremit'in geleceği için ortak akılla çalışmaya devam edeceğimizi belirtmek istiyorum" denildi.

Kaynak: İHA
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