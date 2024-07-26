Edremit Kent Konseyi Yönetimi Belediye Başkanını Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Edremit Kent Konseyi Yönetimi Belediye Başkanını Ziyaret Etti

Edremit Kent Konseyi Yönetimi Belediye Başkanını Ziyaret Etti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde faaliyete geçen Kent Konseyi'nin yeni yönetimi, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, kent için yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişi yapıldı.

26.07.2024 17:01  Güncelleme: 17:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir süre önce tekrar hayata geçirilen Kent Konseyi'nin yeni yönetimi Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'ı makamında ziyaret etti.

Edremit Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Abdullah Soykan, Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Fatma Dilara Kaya ve yönetim üyeleri Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'ı makamında ziyaret ettiler. Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş "Geçtiğimiz günlerde yapılan seçimle Kent Konseyi Başkanı seçilen Abdullah Soykan ve Yardımcısı Fatma Dilara Kaya'yı belediyemizde misafir ettik. Kentimiz için yapacağımız çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunup hoş bir sohbet gerçekleştirdik.

Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyor; kentteki çeşitli aktörlerden oluşan bileşenleri ve paydaşları ile kentimizin tüm renklerinin buluştuğu, demokratik katılımı kolaylaştırıp geliştirecek olan Edremit Kent Konseyi'nde gerçekleştirecekleri çalışmalarda başarılar diliyorum."dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Mehmet Ertaş, Kent Konseyi, Balıkesir, Edremit, Yerel Haberler, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edremit Kent Konseyi Yönetimi Belediye Başkanını Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:36 İzmir’de orman yangını Alevlerin yaklaştığı site tahliye edildi İzmir'de orman yangını! Alevlerin yaklaştığı site tahliye edildi
15:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’nun ABD Kongresi’ndeki konuşmasına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına ilk tepki
15:08 Yeni adli tıp raporu, Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünde suikast ihtimalini güçlendirdi Yeni adli tıp raporu, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde suikast ihtimalini güçlendirdi
14:32 Bazı il ve ilçeleri sayıp ’Sizden nefret ediyorum’ diyen Mardinli Marilyn Monroe hakkında suç duyurusu Bazı il ve ilçeleri sayıp 'Sizden nefret ediyorum' diyen Mardinli Marilyn Monroe hakkında suç duyurusu
14:03 Ağır işkence ölüm getirdi İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybetti Ağır işkence ölüm getirdi! İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybetti
16:45 Alan yarışmasında büyük ödül Genç yarışmacı verdiği tek cevapla 1 milyon TL’nin sahibi oldu Alan yarışmasında büyük ödül! Genç yarışmacı verdiği tek cevapla 1 milyon TL'nin sahibi oldu
16:18 Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek plajda görüntülendi Tarzı dikkat çekti Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek plajda görüntülendi! Tarzı dikkat çekti
16:10 Aracını ormanlık alandaki bir çukura süren adam, 120.000 dönümlük alanın kül olmasına sebep oldu Aracını ormanlık alandaki bir çukura süren adam, 120.000 dönümlük alanın kül olmasına sebep oldu
15:53 Kenan Doğulu devasa valiziyle kamera karşısına geçti, Beren Saat gülme krizine girdi Kenan Doğulu devasa valiziyle kamera karşısına geçti, Beren Saat gülme krizine girdi
15:42 Yatırımcılara 6 önemli çağrıda bulunan Erdoğan, 30 milyar dolarlık teşvik paketi açıkladı Yatırımcılara 6 önemli çağrıda bulunan Erdoğan, 30 milyar dolarlık teşvik paketi açıkladı
15:35 Okan Buruk’tan çok konuşulacak transfer sözleri: Bizim dengemizi bozuyor Okan Buruk'tan çok konuşulacak transfer sözleri: Bizim dengemizi bozuyor
15:09 Avusturalyalı sporcudan akılalmaz hareket Olimpiyatlara katılabilmek için parmağını kestirdi Avusturalyalı sporcudan akılalmaz hareket! Olimpiyatlara katılabilmek için parmağını kestirdi
15:06 CHP’ye geçen belediyelerin kalem kalem borçları CHP'ye geçen belediyelerin kalem kalem borçları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 18:00:39. #1.13#
SON DAKİKA: Edremit Kent Konseyi Yönetimi Belediye Başkanını Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement