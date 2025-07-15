Edremit\'te 15 Temmuz etkinlikleri şehitlik ziyaretiyle başladı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, şehitliklerde düzenlenen törenlerle başladı.

İlk tören Askeri Şehitlik'te gerçekleştirildi. Ardından Polis Şehitliği'nde de tören düzenlendi. Törenlere Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş başta olmak üzere ilçe protokolü, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Her iki şehitlikte de Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için dualar edildi, mezarlara karanfiller bırakıldı. - BALIKESİR