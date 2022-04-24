Edremit'te 23 Nisan coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Edremit'te 23 Nisan coşkuyla kutlandı

24.04.2022 00:57
Edremit'te 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 102. kuruluş yıl dönümü ve Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Edremit'te Şehit Hamdibey Meydanı ve Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda düzenlenen törenlerle kutlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 102. kuruluş yıl dönümü ve Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Edremit'te Şehit Hamdibey Meydanı ve Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda düzenlenen törenlerle kutlandı.

İlk tören Şehit Hamdibey Meydanı'nda düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek tarafından öğretmen ve öğrencilerle birlikte Atatürk anıtına çelenk sunumu yapılıp sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Törenlere Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda bahçesinde devam edildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Öğrenciler tarafından 23 Nisan ile ilgili şiirler okunup, gösteriler ve halk oyunları sunuldu.

Öğrencilerin gösterileri protokol ve aileleri tarafından büyük ilgi ile izlendi. Törenlere, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Garnizon Komutanı Piyade Piyade Albay Ufuk Canbey, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Cumhuriyet Başsavcsı Çetin Güzel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek, Belediye Meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'da yayınladığı mesajda tüm çocukların ve vatandaşların bayramını kutladı; Başkan Arslan "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, halkın iradesinin her şeyin üstünde olduğunu 'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir' sözleri ile tüm dünyaya duyurduğu bu önemli günün yıldönümünde tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, sevgi, barış ve huzur dolu bir dünyada hep birlikte yaşamayı diliyorum" dedi. - BALIKESİR

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Mustafa Kemal Atatürk, Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Edremit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Edremit'te 23 Nisan coşkuyla kutlandı - Son Dakika


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