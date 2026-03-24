Edremit Belediyesi Altınkum\'da ve Kadıköy\'de yolları yeniliyor

Balıkesir'in Edremit Belediyesi, ilçe genelinde altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollarda tamirat ve yenileme çalışması başlattı. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Kadıköy ve Altınkum Mahalleleri'nde onarım çalışması yürütüyor.

Kadıköy Mahallesi 20010 Sokak'ta, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) tarafından yürütülen altyapı çalışmaları tamamlandı. Çalışmaların ardından oluşan yol bozulmalarına müdahale eden Edremit Belediyesi ekipleri sokağı yeniledi.

Altınkum Mahallesi'nde de çalışmalar devam ediyor. Bölgenin ana arterlerinden biri olan Bülent Ecevit Caddesi'nde, devam eden altyapı faaliyetleri sonucu zarar gören zeminlerde tamirat işlemleri gerçekleştiriliyor. Yetkililer, çalışmaların kısa sürede tamamlanarak caddenin hem araç hem de yayalar için daha konforlu hale getirileceğini belirtti. - BALIKESİR