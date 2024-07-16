Edremit\'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri Yoğun Katılımla Gerçekleştirildi

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Kaymakamlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri yoğun katılım ile gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri çerçevesinde aynı ruhla milletin zaferi, demokrasinin zaferi için Edremitli vatandaşlar tek yürek oldu.

Saat 20.00'de Cumhuriyet Meydanında demokrasi nöbeti ile başlayan anma etkinlikleri saat 22.30'de Şehit Hamdibey Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanına Demokrasi ve şehitleri anma yürüyüşü ile devam etti.

Cumhuriyet Meydanında Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı; 15 Temmuz belgeselleri ve 15 Temmuz'u anlatan video gösterimi ile meydanda toplanan vatandaşlara, o kara gecede yaşananlar tekrar hatırlatıldı.

Edremit İlçe Müftülüğü tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şiirlerden sonra; halka seslenen ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin bertaraf edilmesinin 8. yıldönümünde, Edremitlilerle bu meydanlarda bulunmaktan büyük onur ve gurur duyduğunu ifade eden Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş; "Milletin zaferi, demokrasinin zaferi, bağımsızlığın ve hilalin zaferi için demokrasi kahramanlarını anmak için gerçekleştirdiğimiz "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma" programımıza hoş geldiniz" dedi.

Ülkenin 15 Temmuz 2016'da tarihte eşine az rastlanır bir ihanete maruz kaldığını ifade eden Kaymakam Odabaş; "O gece vatan için, bayrak için, milli birlik ve beraberlik için canlarını ortaya koyan bu uğurda şehitliği göze alan aziz milletimiz, hilalin zaferi uğruna şanlı bir destan yazmıştır. Milli Şairimiz Mehmet Akif'in dediği gibi; "Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor, Bir hilal uğruna, ya Rab, ne güneşler batıyor! Unutulmamalı ki; tarih ibret vesikalarıyla doludur. ve yine unutulmamalı ki; bu kadim topraklar çok hain gördü. Ama milletimiz ferasetiyle, iman dolu göğsüyle hepsini tarihin tozlu raflarına gömdü. Tarih yazmak kadar, yazılan tarihi doğru bir şekilde aktarmak da önemlidir. Konstantiniye'yi fethedip çağ açıp, çağ kapatan ecdadımızın yolundan yürüyen bu aziz millet Çanakkale'de, Dumlupınar'da nice destanlar yazmıştır" dedi.

Tarih yazan bir millet olarak gençlere seslenen Kaymakam Odabaş; "Buradan gençlere seslenmek istiyorum, başka "Türkiye" olmadığını hatırlatmak istiyorum. Birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmek, bir daha böylesi ihanetler yaşamamak adına vatanımıza ve milletimize sahip çıkmamız gerekmektedir. 15 Temmuz gecesi verilen destansı mücadelenin ön cephesinde hep gençler yer almıştır. Bu da ülkemizin gençlere olan güveni daha da pekiştirmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz gecesi hain darbecilere karşı darbe yapan, sabaha kadar meydanları dolduran milyonlarca vatandaşımızdan, Şerefli Türk Silahlı Kuvvetleri ve Kahraman Emniyet Teşkilatı mensuplarından şehitlik ve gazilik şerefine nail olan kahramanlarımızı sonsuz rahmet, minnet ve şükranla anıyor, milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Kaymakam Odabaş'ın konuşmasının ardından Cumhuriyet Meydanındaki coşkulu kalabalık hep bir ağızdan marşlar söyledi. Daha sonra Demokrasi Kahramanları konulu video sunumu, şiirlerin okunmasının akabinde İlçe Müftüsü Sıddık Durmuş tarafından dua edildi. Saat 00.13'te tüm yurtta olduğu gibi Edremit ilçemizde de tüm camilerden Sala'lar okundu.

Edremit'te vatandaşların Cumhuriyet Meydanındaki coşkulu Demokrasi Nöbeti protokol ve halkın katıldığı bayrak şöleni ile son buldu.

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına; Kaymakam Ahmet Odabaş, Edremit Garnizon Komutan Vekili Albay İsmail İbiş, Cumhuriyet Başsavcısı Medet Akcan, Edremit Belediye Başkan Vekili Nizam Aksoy, İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer, Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, Koca Seyit Havalimanı Müdürü Taner Ödemi, ilçe prorokol üyeleri, gaziler, oda başkanları, siyasi parti ile STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - BALIKESİR