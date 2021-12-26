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Edremit'te girişimci kadınlar konuşuyor etkinliğine büyük katılım - Son Dakika

Edremit'te girişimci kadınlar konuşuyor etkinliğine büyük katılım

26.12.2021 14:42
Edremit'te girişimci kadınlar konuşuyor etkinliğine büyük katılım

Balıkesir'in Edremit Kent Konseyi Girişimci Kadınlar Grubu'nun düzenlemiş olduğu "Girişimci Kadınlar Konuşuyor" etkinliği Edremit'te büyük bir buluşmaya tanıklık etti.

Balıkesir'in Edremit Kent Konseyi Girişimci Kadınlar Grubu'nun düzenlemiş olduğu "Girişimci Kadınlar Konuşuyor" etkinliği Edremit'te büyük bir buluşmaya tanıklık etti.

Edremit Kent Konseyi Başkanı Birsen Temir Saraç etkinliğin açılış konuşmasında bir tarih, tarım ve turizm kenti olan Edremit'te iş kadınlarının girişimci kadınlarla yan yana gelmesine dikkat çekerek, "Böyle bir etkinlik ilk defa yapılıyor, etkinliğe gösterilen büyük ilgi böyle bir buluşmaya ihtiyaç olduğunu gösterdi, biz Edremit Kent Konseyi olarak hiçbir ayrımcılık yapmadan bütün Edremitlilerin katılacağı ve Edremit'e katkı sağlayan çalışmaları yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Açılış konuşmasından sonra yapılan söyleşide tarım ve turizm alanlarında başarılı iş kadınları Nermin Gelbal Gökduman (Nermin Hanım'ın Çiftliği Kurucusu), Yasemin Zengin (Adalı Efe Kurucusu), Emine Ulusoy (Düşler Vadisi Kurucusu) ve Özlem Cebeci (Körfez Estetik Kurucusu) kendi deneyimlerini ve başarılarının nedenlerini anlattılar.

Konuşmacılar dışında özellikle el işi ürünleri üreten ve bunları satan kadınların da stantlarda kendi ürünlerini sergiledikleri etkinlikte Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan yaptığı konuşmada, etkinliğin önemine dikkat çekerek Edremit Kent Konseyi'ne teşekkür etti ve iş kadınlarını önemine vurgu yaparak, "Belediye olarak kadın girişimcilere destek vereceğiz" dedi.

Konuşmalardan sonra Gülseren Kılıç'ın konseri ve müzik gruplarının konseriyle etkinlik bir şenlik havası ile devam etti. Etkinliğin finalinde konuşmacılara ve katkı sunanlara çeşitli hediyeler verildi.

Büyük ilgi gören, salonun dolup taştığı etkinliğe Edremit Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri Şeniz Tuncer, Fatma Dilara Kaya, Hülya Budak ve Mustafa Karakaşlar, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Aslan ile eşi Oya Aslan ve Özel Kalem Müdürü ve Kent Konseyi Genel Sekreteri Tayfun Canlı, Edremit Belediye Meclis Üyesi Nezahat Salon, CHP Edremit Kadın Kolu Başkanı Nuran Çiftçioğlu, Burhaniye Kadın Meclisi Başkanı Nuran Sokur, Gömeç Kadın Meclisi adına Şengül Çiftçi, Edremit Yardımseverler Derneği Başkanı Nihal Mollalıoğlu, ÇYDD Başkanı Nedret Aldemir, TEMA Vakfı Başkanı Ebru Tuncer, Anadolu Kadın Hareketi Gonca Bağdat, Ekmek ve Gül Başkanı Kadriye Gümüştaş, Eğitim Sen Başkanı Fikriye Yadırgı, Emekli Sen Nilgün Tuncer, PSAKD Necmiye Simliova, Sabahat Nalbantoğlu, Edremitliler Derneği Oya Gülay Ocaktan, Genç Sanatkarlar Derneği'nden Ayşin Çimen, Edremit Körfezi Turizmciler Derneği'nden Semra Günbay, Gürbüz Günbay ve Seval Bozkurt, Nevin Sayman gibi onlarca kişi katıldı. - BALIKESİR

Edremit'te girişimci kadınlar konuşuyor etkinliğine büyük katılım
Edremit'te girişimci kadınlar konuşuyor etkinliğine büyük katılım
Edremit'te girişimci kadınlar konuşuyor etkinliğine büyük katılım

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Kent Konseyi, Birsen Temir, Balıkesir, Edremit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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